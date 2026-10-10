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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emtia piyasasında yatırımcıya "tatlı" kazanç

        Emtia piyasasında yatırımcıya "tatlı" kazanç

        Şekerin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda bu yıl arza yönelik endişelerin artmasıyla yüzde 35'in üzerinde yükselerek 0,2027 dolara çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        Emtia piyasasında yatırımcıya "tatlı" kazanç

        İklimsel faktörler, küresel çapta şeker arzının daralmasına neden oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatlarında görülen yükseliş de şeker fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

        Bu gelişmelerle şekerin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda arza yönelik endişelerin artmasıyla bu yıl yüzde 35'in üzerinde yükselerek 0,2027 dolara çıktı. Şekerin libresi 31 Aralık'ta 0,15 dolar seviyesindeydi.

        Şeker fiyatları bu hafta 0,2124 dolarla Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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        #ŞEKER
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        #fiyat
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