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        Haberler Ekonomi Enerji Enerjisa Üretim'den yenilenebilir enerjiye yeni finansman

        Enerjisa Üretim'den yenilenebilir enerjiye yeni finansman

        Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji alanındaki 2.5 milyar doların üzerindeki yatırım programını yeni finansman adımlarıyla desteklemeyi sürdürüyor. 1.000 MW'lık YEKA-2 yatırım programının ardından YEKA 2024 kapsamındaki 750 MW'lık yeni rüzgâr yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlanan şirket, Edirne ve Balkaya Rüzgâr Enerji Santralleri için 617 milyon dolara kadar ulaşması öngörülen finansman paketi kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla imza töreni düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Enerjisa'dan 617 milyon dolarlık finansman

        Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Üretim, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 2024 programı kapsamındaki 750 MW’lık rüzgâr yatırımlarının finansmanı için önemli bir adım attı.

        Edirne ve Balkaya Rüzgâr Enerji Santralleri için hazırlanan, 617 milyon dolara kadar ulaşması öngörülen finansman paketi kapsamında ING Bank, DEG ve KfW IPEX-Bank temsilcilerinin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

        Bu adım, şirketin YEKA-2 ve YEKA 2024 başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarını, hibrit santralleri, enerji depolama projelerini ve kapasite artışlarını kapsayan 2.5 milyar doların üzerindeki yatırım programını destekleyen finansman stratejisinin devamı niteliğinde.

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        TOPLAM 1.750 MW'LIK YATIRIM

        Enerjisa Üretim, 1.000 MW’lık YEKA-2 rüzgâr yatırım programının ardından YEKA 2024 kapsamındaki yeni projeleriyle yenilenebilir enerji alanındaki büyümesini sürdürüyor.

        YEKA-2 kapsamında Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla’da hayata geçirilen yatırımlar, şirketin büyük ölçekli projeleri geliştirme, finanse etme ve işletmeye alma kabiliyetinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

        YEKA-2 yatırımlarının 750 MW’lık bölümü için 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde finansman anlaşmasına imza atan Enerjisa Üretim, bu süreçte edindiği deneyimi yeni yatırımlarına taşıyor.

        YEKA 2024 kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 410 MW kapasiteli Edirne Rüzgâr Enerji Santrali ile 340 MW kapasiteli Balkaya Rüzgâr Enerji Santrali, toplam 750 MW’lık yeni kapasiteyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretim gücünü artıracak.

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        YEKA-2 ve YEKA 2024 programlarıyla toplam 1.750 MW’lık rüzgâr yatırımını kapsayan büyüme hamlesini sürdüren Enerjisa Üretim, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine, kaynak çeşitliliğine ve temiz enerji kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

        ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ

        YEKA 2024 yatırımları için planlanan finansman paketi üç dilimden oluşuyor. Toplam 617 milyon dolara kadar ulaşması öngörülen paketin 125 milyon dolarlık ticari kredi diliminde ING Bank ve KfW IPEX-Bank GmbH, 75 milyon dolarlık kalkınma finansmanı diliminde ise Alman Kalkınma ve Yatırım Kuruluşu DEG yer alıyor.

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        417 milyon dolara kadar ulaşabilecek ihracat kredi kuruluşu (ECA) destekli finansman diliminin ise ING Bank ve KfW IPEX-Bank GmbH ile yapılandırılması öngörülüyor.

        Uluslararası finans kuruluşlarıyla yıllar içinde geliştirilen iş birliklerinin devamı niteliğindeki bu finansman paketi, Enerjisa Üretim’in uzun vadeli yatırım stratejisini desteklerken Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline yönelik uluslararası finansman ilgisini de ortaya koyuyor.

        2 YILDA 2.3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA FİNANSMAN

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerjisa Üretim Deputy CEO’su Mert Yaycıoğlu, "Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini hayata geçirmek ve ülkemizin enerji geleceğine uzun vadeli değer katmak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 1.000 MW’lık YEKA II programımızla edindiğimiz deneyimi, bugün YEKA 2024 kapsamındaki 750 MW’lık yeni rüzgâr yatırımlarımızla bir adım ileri taşıyoruz. Bu yatırımlar, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme vizyonumuzun yanı sıra Türkiye’nin enerji dönüşümüne duyduğumuz inancın da güçlü bir yansıması" dedi.

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        Son iki yılda YEKA yatırımlar 2.3 milyar doların üzerindeki finansman sağladıklarını da dile getiren Yaycıoğlu, "YEKA 2024 kapsamında 617 milyon dolara kadar ulaşması öngörülen finansman paketi, uluslararası paydaşlarımızın stratejimize duyduğu güvenin ve uzun vadeli yatırım vizyonumuzun somut bir göstergesi. 2.5 milyar doların üzerindeki yatırım programımızla Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin gelişimine katkı sağlarken ülkemizin enerji geleceğine duyduğumuz güveni de somut yatırımlarla ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

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