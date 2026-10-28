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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch'ten Türkiye'nin borçlanma piyasasına ilişkin büyüme tahmini

        Fitch'ten Türkiye'nin borçlanma piyasasına ilişkin büyüme tahmini

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin borçlanma sermaye piyasasında büyümenin devam etmesini ve piyasanın 2027'ye kadar 550 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 07:14 Güncelleme:
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        Fitch'ten Türkiye tahmini

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin borçlanma sermaye piyasasındaki büyümenin devam etmesini ve tedavülde bulunan borçlanma araçlarının toplam büyüklüğünün 2027'ye kadar 550 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

        Fitch Ratings'in yayımladığı "Türkiye Borç Sermaye Piyasası Monitörü" raporuna göre, Türkiye'nin borçlanma sermaye piyasasında tedavülde bulunan araçların toplam büyüklüğü, 2026'nın üçüncü çeyreği sonunda 526 milyar doları aşarak yıllık bazda yüzde 4 artış kaydetti.

        Buna karşılık, yılın ilk dokuz ayında borçlanma sermaye piyasasındaki toplam ihraç hacmi 115,3 milyar dolara geriledi. Söz konusu düşüşte, tahvil ihraçlarının yıllık bazda yüzde 8 azalması belirleyici oldu.

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        SUKUK İHRAÇLARI YÜZDE 46 ARTTI

        Türkiye'de sukuk ihraçları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 yükseldi.

        Bu gelişmeyle sukukun toplam borçlanma sermaye piyasası ihraçları içindeki payı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11 seviyesinden yüzde 16'ya çıktı.

        Türkiye, yılın ilk dokuz ayında Çin hariç gelişmekte olan piyasalar arasında dolar cinsinden borçlanma aracı ihracında üçüncü sırada yer aldı. Ülke ayrıca sukuk piyasasında aktif olan üç G20 ülkesinden biri olarak öne çıktı.

        Tedavülde bulunan sukukların toplam büyüklüğü ise üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 46 milyar doları aştı.

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        TÜRKİYE, ESG BORÇLANMA ARAÇLARINDA BEŞİNCİ SIRADA

        Türkiye, Çin hariç gelişmekte olan piyasalar arasında dolar cinsinden çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) odaklı borçlanma aracı ihracında beşinci sırada yer aldı.

        Türkiye'nin söz konusu piyasadaki payı, 2026'nın ilk dokuz ayında yüzde 12 olarak kaydedildi.

        Öte yandan, yerleşik olmayan yatırımcıların yurt içi devlet borçlanma araçlarındaki payı, Ağustos 2026 sonu itibarıyla sınırlı bir düşüşle yüzde 7,2'ye geriledi.

        FİTCH'TEN 550 MİLYAR DOLARLIK BORÇLANMA PİYASASI BEKLENTİSİ

        Fitch Ratings, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsinden devlet tahvillerinin ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkının Mart ayında ulaştığı zirve seviyesinden daraldığını belirtti.

        Raporda ayrıca kredi derecelendirmesine sahip sukukların likidite koşullarında iyileşme yaşandığı belirtildi.

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        Fitch Ratings, Türkiye'nin borçlanma sermaye piyasasında tedavülde bulunan borçlanma araçlarının toplam büyüklüğünün 2027'ye kadar 550 milyar dolara ulaşacağını öngördü.

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