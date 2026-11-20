Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu, bir e-ticaret platformu üzerinden satın alınan Nutella Kakaolu Fındık Kreması ve Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı siparişlerinin 'fiyat hatası' gerekçesiyle iptal edilmesini mercek altına aldı. Yapılan incelemede, tüketicinin satın aldığı ürünlere ilişkin siparişlerin iptal edildiği, şirketin ürünlerin teslim edildiğine yönelik beyanının ise tüketici tarafından sunulan belgelerle örtüşmediği tespit edildi. Tüketicilere doğru fiyat sunulması ve ticari işlemlerde şeffaflığın sağlanması yükümlülüğüne aykırı bulunan reklam ve tanıtımlar nedeniyle ilgili şirkete 1.083.706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.”

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‘DENETİM VE YAPTIRIMLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Denetimlerin devam edeceğini belirten Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, “Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, dijital ticarette güveni zedeleyen uygulamalara karşı denetim ve yaptırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.