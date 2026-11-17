Ford Otosan, 16 Kasım’da Antalya’da, Yeşil Alan’daki Koç Teknoloji ve İnovasyon Pavilyonu’nda düzenlediği “Ekosisteme Liderlik Etmek: Otomotiv Değer Zincirinde Karbonsuzlaşmanın Ölçeklendirilmesi” panelinde, sektörün geleceğini uluslararası paydaşlarla birlikte ele aldı. Oturum, otomotiv değer zincirinde karbonsuzlaşmanın nasıl ölçeklendirilebileceğini; bu sürecin rekabet gücünü, dayanıklılığı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği nasıl güçlendirebileceğini tartıştı.

Koç Holding’in COP31’e Küresel İş Ortağı olarak verdiği destek kapsamında, Koç Topluluğu’nun sanayi, teknoloji, enerji ve finans alanlarındaki deneyimi iklim çözümlerinin yaygınlaşması için uluslararası paydaşlarla paylaşılıyor. Ford Otosan, “Gelecek Şimdi” sürdürülebilirlik vizyonuyla Türkiye ve Romanya’daki üretim ve mühendislik gücünü bu dönüşümün hizmetine sunuyor. Elektrikli araç geliştirme ve üretiminin yanı sıra tesislerinde enerji ve su verimliliği uygulamalarını hayata geçiriyor, tedarikçilerinin sürdürülebilirlik yetkinliklerini destekliyor ve elektrikli ticari araçların müşterilerin günlük operasyonlarında yaygınlaşmasını sağlayacak çözümler geliştiriyor.

YATIRIMI MÜMKÜN KILAN UNSURLARI ORTAYA KOYMAK İÇİN ULUSLARARASI PAYDAŞLARLA BİR ARADA

Panel, tedarikçilerden emisyonlarını azaltmalarını beklemenin tek başına yeterli olmadığı görüşünden hareket etti. Tartışmanın odağında, tedarikçilerin dönüşüm yatırımlarını mümkün kılan dört unsur yer aldı: yetkinlik, satın alma koşulları, finansman ve kamu desteği. Her paydaşın bu dönüşümdeki rolü ayrı ayrı ele alınırken tedarik zinciri dönüşümünün otomotiv sanayisinin rekabet gücünü, dayanıklılığını ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini nasıl güçlendirebileceği değerlendirildi.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Kıdemli Araştırmacısı Cankut Kaan Bolat’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş, PwC Brezilya Ortağı Mauricio Colombari, IFC Türkiye ve Orta Asya İmalat, Tarım İşletmeciliği ve Hizmetler Yatırımları Direktörü Wagner Almeida ve AB Türkiye Delegasyonu Küresel Bağlantısallık, Kapsayıcı Büyüme ve Yeşil Kalkınma Bölüm Başkanı Valentina Di Sebastiano konuşmacı olarak katıldı. Moderatör Cankut Kaan Bolat ise karbon ayak izinin üretim tesisi dışında kalan bileşenlerine dikkat çekerek değer zinciri boyunca ortak sorumluluğun önemini vurguladı.

GÜVEN ÖZYURT: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, FORD OTOSAN’DA TEDARİKÇİ YÖNETİMİNİN VE SATIN ALMA KARARLARININ MERKEZİNDE

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan’ın tedarikçilerle kalite, maliyet, teslimat ve operasyonel gelişim alanlarında uzun yıllardır birlikte çalıştığını, 2022’den itibaren sürdürülebilirliğe verilen ağırlığın belirgin biçimde arttığını aktardı. Düzenli değerlendirmeler, gelişim yol haritaları, Tedarikçi Sürdürülebilirlik Komitesi ve takip çalışmalarıyla yürütülen bu yaklaşımın, sürdürülebilirliğin satın alma kararlarına yansımasını da kapsadığını belirtti.

“Otomotiv ekosisteminin dönüşümüne öncülük etmeyi, kendi ürün ve üretim yatırımlarımızla birlikte tedarikçilerimizin gelişimini ve müşterilerimizin elektrikli mobiliteye geçişini destekleyen bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kendi dönüşüm hızımızı, iş ortaklarımızın yatırım yapabilme kapasitesinden ve müşterilerimizin yeni teknolojiyi işinde kullanabilmesinden bağımsız düşünemeyiz. Tedarikçilerimizi bu dönüşümün stratejik ortakları olarak görüyoruz. Her tedarikçinin başlangıç noktası ve kaynakları farklı. Özellikle KOBİ’lerin teknik kapasite ve kaynak ihtiyacını gözeterek uzun vadeli iş birlikleri ve ortak yol haritalarıyla ilerlemeyi önemsiyoruz.

Ford Otosan, tedarikçilerinin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını düzenli olarak değerlendirerek gelişim ihtiyaçlarını belirliyor. Çevre yönetimi, insan hakları, sosyal sorumluluk ve etik iş yapma konularında eğitim, farkındalık çalışmaları ve teknik rehberlik sağlıyor. Sürdürülebilirlik beklentileri tedarikçi ilişkileri ve satın alma anlaşmalarına yansıtılırken çevresel performans, sorumlu tedarik uygulamaları ve uzun vadeli gelişim potansiyeli takip ediliyor. Bu çalışmalarla karbon emisyonlarının azaltılması, enerji ve kaynak verimliliği, döngüsellik ve sorumlu tedarik alanlarında ilerleme sağlanması amaçlanıyor.” dedi.

Özyurt, karbonsuzlaşmanın her zaman büyük yatırımlarla başlamak zorunda olmadığını; doğru veri, doğru ölçüm ve kaynak verimliliğiyle israfın azaltılmasının bazı işletmeler için büyük sermaye yatırımlarından önce anlamlı sonuçlar yaratabileceğini belirtti. Başarının yalnızca uygulamaların hayata geçirilmesiyle değil, elde edilen emisyon azaltımını ve rekabetçilik üzerindeki etkiyi izleyen ortak göstergelerle de değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

DÖRT BOYUT, DÖRT BAKIŞ AÇISI: TEDARİKÇİ DENEYİMİ, FİNANSMAN, EKONOMİ VE POLİTİKA

Umut Özdeş’in tedarikçi deneyimiyle katkı sunduğu tartışmada, kamu teşviklerinin sürdürülebilirlik yatırımlarına etkisi ele alındı. Tedarikçilerin ana sanayinin beklentilerini karşılayabilmesi için ihtiyaç duyduğu destekler, Yeşilova Otomotiv’in yararlandığı teşviklerin rekabet gücüne ve ihracata katkısı üzerinden değerlendirildi.

Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş, “Sürdürülebilirlik dönüşümü yalnızca güçlü şirketlerin gerçekleştirebildiği bir yatırım alanı olmamalı. Tedarik zincirindeki bütün işletmelerin bu yolculuğa katılabilmesi, sektörün uzun vadeli rekabet gücü açısından kritik önem taşıyor. Bunun için özellikle küçük ve orta ölçekli tedarikçilerin uygun koşullu finansmana, teşviklere ve teknik desteğe erişebilmesi gerekiyor.” dedi.

Wagner Almeida’nın katkısıyla tedarikçi projelerinin finansmana hazır hale gelmesi ve farklı büyüklükteki şirketlere uygun finansman çözümleri tartışıldı. Projenin teknik ihtiyaçları kadar maliyetinin, geri ödeme koşullarının ve risklerinin de değerlendirilmesi; kaynakları daha sınırlı şirketlerin dönüşüme katılabilmesi açısından ele alındı.

IFC’den Wagner Almeida, “Bugün güçlü sürdürülebilirlik hedefleri görüyoruz; ancak bu hedeflerin yatırım kararlarına dönüşebilmesi için güvenilir verilere, doğru önceliklendirmeye ve ekonomik açıdan uygulanabilir iş modellerine ihtiyaç var. Özellikle küçük ölçekli tedarikçiler için standartlaştırılmış, erişilebilir ve performansı dikkate alan finansman çözümleri geliştirmeliyiz” dedi.

Mauricio Colombari’nin katkı sunduğu ekonomi tartışmasında, dönüşümün maliyetlerinin bugün ortaya çıkarken yarattığı değerin orta ve uzun vadede görülebildiği vurgulandı; yatırım öncelikleri, şirketlerin kârlılıkları üzerindeki baskı ve değer yaratma olanakları değerlendirildi. PwC’nin küresel deneyimleri çerçevesinde, sürdürülebilirlik dönüşümünün maliyetleriyle uzun vadeli rekabet avantajlarının önümüzdeki yıllarda nasıl gelişebileceği gündeme geldi.

PwC Brezilya Ortağı Mauricio Colombari, “Yatırım maliyetleri genellikle bugün ortaya çıkarken yaratılan değer ve rekabet avantajı çoğu zaman orta ve uzun vadede kendini gösteriyor. Şirketlerin yalnızca harekete geçmenin maliyetini değil, dönüşümü ertelemenin yaratacağı ekonomik kayıpları da değerlendirmesi gerekiyor.” dedi.

Valentina Di Sebastiano’nun katılımıyla politika ve düzenlemelerin tedarik zincirinin dönüşümünü desteklemedeki rolü değerlendirildi. Türkiye ile Avrupa arasındaki üretim ve tedarik ilişkilerinde yatırım kararlarına net bir yön ve öngörülebilir koşullar sağlayacak çerçeveler, otomotiv sanayisinin uzun vadeli rekabet gücüyle birlikte ele alındı.

AB Türkiye Delegasyonu’ndan Valentina Di Sebastiano, “Açık ve öngörülebilir politika standartları oluşturmanın yanı sıra, özellikle küçük işletmelerin üzerindeki raporlama yükünü azaltacak sadeleştirme çalışmalarına önem veriyoruz. Türkiye’deki iş birliğimiz kapsamında teknik destek, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yetkinliklerin geliştirilmesi üç temel önceliğimiz arasında.” dedi.

FORD OTOSAN, PWC ORTAK “WHITE PAPER” HAZIRLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Ford Otosan, PwC, tedarik zincirinin sürdürülebilirlik dönüşümünün ekonomik etkilerini ele alan bir white paper üzerinde çalışıyor. Yatırım maliyetleri, rekabet gücü ve dönüşümün finansal boyutuna odaklanan çalışma, ilerleyen dönemde Ford Otosan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

ORTAK SORUMLULUK, UYGULANABİLİR ADIMLAR

Oturum, farklı olgunluk düzeylerindeki tedarikçilerin dönüşüme katılabilmesi için kapasite geliştirme, finansman ve kamu desteğinin birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koydu. Panelin ortak sonucu, birbirinden bağımsız sürdürülebilirlik girişimlerinin yerini sanayinin, tedarikçilerin, finans kuruluşlarının ve düzenleyici kurumların ortak öncelikler ve ölçülebilir sonuçlar etrafında buluştuğu sistematik bir dönüşümün alması gerektiği oldu. Ford Otosan, sürdürülebilirlik hedeflerini tüm değer zincirinde uygulanabilir adımlara dönüştürmek için ana sanayi, tedarikçiler, finans kuruluşları ve politika yapıcılar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, otomotiv ekosisteminin düşük karbonlu geleceğini tedarikçileriyle birlikte yönetmeyi sürdürecek.