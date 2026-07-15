ALTIN FİYATLARI 15 TEMMUZ CANLI SON DURUM || Fed kararı öncesi değer kaybı sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 1 Temmuz çarşamba yani haftanın üçünü iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki ABD'de enflasyon verilerinin beklenenin altında gelmesi kısa süreli değer artışına neden olsa da İran ile olan gerilim nedeniyle fiyatlardaki aşağı yönlü seyir bugün de devam ediyor. Yaşanan değer kaybıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın yatırımcıları başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı merakla sorgulanıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...