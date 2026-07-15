ALTIN FİYATLARI 15 TEMMUZ CANLI SON DURUM || Fed kararı öncesi değer kaybı sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 15 Temmuz Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası Fed'in faiz indirimi beklentisinin güçlenmesine karşın altın fiyatları değer kaybını bugün de sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Temmuz alış satış tablosu...
Altın fiyatları 1 Temmuz çarşamba yani haftanın üçünü iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki ABD'de enflasyon verilerinin beklenenin altında gelmesi kısa süreli değer artışına neden olsa da İran ile olan gerilim nedeniyle fiyatlardaki aşağı yönlü seyir bugün de devam ediyor. Yaşanan değer kaybıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın yatırımcıları başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı merakla sorgulanıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.175,07
6.175,95
ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ DOLAR?
4.075,51
4.076,47