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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay Zeka Robot Sergisi düzenlendi

        Yapay Zeka Robot Sergisi düzenlendi

        Çin'in Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde Yapay Zeka Robot Sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Yapay zeka ve robotik alanındaki en son gelişmelere ev sahipliği yapan sergi, akıllı teknoloji deneyim alanları, robot gösterileri, gençlik yarışmaları ve etkileşimli projeler aracılığıyla halka sürükleyici teknoloji deneyimleri sunuyor.

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        Guangzhou’daki Yapay Zeka Robot Sergisi’nde sergilenen robot, ziyaretçilere teknolojinin günlük yaşamda nasıl yer bulabileceğini göstererek büyük ilgi topladı.

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        Köpek robot: Ziyaretçilerin ilgi odağı olan köpek robot, çevik hareketleri ve sevimli tavırlarıyla çocukların en çok vakit geçirdiği teknolojilerden biri oldu.

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        Dans eden robot: Sergide ritmik hareketleriyle izleyicileri büyüleyen dansçı robot, yapay zekânın sahne performanslarına da yön verdiğini gösteriyor.

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        UBTECH’in insansı robotu, sergideki ziyaretçilere doğal yürüyüş hareketleri ve yüz ifadeleriyle geleceğin insan–makine etkileşimini deneyimleme fırsatı sundu.

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        Çocukların ilgisi: Sergiyi gezen çocuklar, robotlarla etkileşim kurarken hem eğlendi hem de teknolojiye dair meraklarını canlı tuttu

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        Köpek robotlar tüm sergi boyunca etrafta gezdi

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        Geleneksel Çin kostümüyle sergilenen UBTECH insansı robot, kültürel miras ile modern teknolojiyi bir araya getirerek ziyaretçilere etkileyici bir görsel deneyim sundu.

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        Robot kollar: Endüstriyel üretimde kullanılan robot kollar, hassas ve hızlı hareketleriyle geleceğin fabrikalarını gözler önüne serdi.

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        Sergide bireysel girişimciler ve teknoloji meraklılarının geliştirdiği özel robotlar da yer aldı. Kimi ev işlerinde yardımcı olmak üzere tasarlanmış, kimi ise hobi amaçlı programlanmış bu robotlar, kişisel üretim gücünün yapay zekâ ile birleştiğinde ortaya çıkan çeşitliliği gözler önüne serdi.

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        İnsansı robot: İnsan mimiklerini taklit eden insansı robot, geleceğin sosyal etkileşimlerine dair ipuçları sundu.

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        Robotların şovları teknolojinin geldiği nokta konusunda heyecan yarattı

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        Dans eden robotlar insanlara taş çıkarttı

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        Eğitim robotu: Çocuklarla etkileşim kuran eğitim robotu, oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleriyle geleceğin sınıflarına dair ipuçları verdi.

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        Gerçekçi robotlar: Sergide sergilenen insansı robotlar, yüz ifadeleri ve doğal hareketleriyle ziyaretçilere adeta canlı bir insanla karşı karşıya oldukları hissini verdi.

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        Karate yapan robot: Sergide sahneye çıkan karate robotu, hızlı refleksleri ve güçlü hareketleriyle izleyicilere dövüş sanatlarının yapay zekâ ile birleştiğinde nasıl bir performans sergileyebileceğini gösterdi.

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        Sahne şovlarıyla insanları eğlendirdiler

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        Satranç ve masa oyunları oynayan robotlar: Sergide ziyaretçilerle satranç ve masa oyunları oynayan robotlar, yapay zekânın stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sergiledi.

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