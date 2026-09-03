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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA’dan “Finansal Güvenlik Rehberi” serisi

        Garanti BBVA’dan “Finansal Güvenlik Rehberi” serisi

        Garanti BBVA, dijital kanallarda karşılaşılabilecek dolandırıcılık girişimlerine ilişkin farkındalığı artırmak ve kullanıcıların şüpheli yönlendirmeleri fark ederek doğru adımları atmalarına destek olmak amacıyla hazırladığı dokuz videoluk serisini YouTube kanalında izleyiciyle buluşturuyor. Seri, günlük hayatta karşılaşılabilecek farklı senaryolar üzerinden risk işaretlerini ve alınabilecek önlemleri aktarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Garanti BBVA'dan "Finansal Güvenlik Rehberi" serisi

        Garanti BBVA, müşterilerin şüpheli durumlarda daha güvenli hareket etmesine katkı sağlamak amacıyla “Finansal Güvenlik Rehberi” video serisini hazırladı. Dijital içerik üreticisi Ozan Sihay’ın anlatımıyla hazırlanan seride, farklı senaryolar üzerinden kötü niyetli kişilerin kullanıcıları işlem yapmaya veya bilgi paylaşmaya nasıl yönlendirdiği anlatılıyor; şüphe uyandırması gereken işaretlere ve uygulanabilecek kontrol adımlarına dikkat çekiliyor.

        Dokuz farklı senaryo ele alınıyor

        Seride; telefonla tuşlama yaptırılarak işlem onayı alınması, kart aidatı veya sigorta primi iadesi vaadiyle kişisel ve finansal bilgilerin talep edilmesi, şirketlerin maaş ödemelerine yönelik dolandırıcılık girişimleri, QR kodlarla gerçekleştirilen kimlik avı girişimleri, sahte kampanya ve çekilişler, zararlı yazılımlar, bağış ve yardım çağrılarının kötüye kullanılması, hesap kiralama teklifleri ve işlem iptali bahanesiyle mobil onay alınması konuları işleniyor.

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        Şüpheli yönlendirmeler karşısında izlenebilecek adımlar

        Videolarda; şüpheli telefon görüşmelerinin sonlandırılması, bankanın resmi kanallarından doğrulama yapılması ve telefondaki yönlendirme üzerine tuşlama yapılmaması gerektiği vurgulanıyor. İade, kampanya, çekiliş ve bağış taleplerinde kaynağın güvenilirliğinin kontrol edilmesi; kart bilgisi, şifre ve SMS doğrulama kodlarının paylaşılmaması öneriliyor.

        Seride ayrıca kaynağı bilinmeyen QR kodlarını okutmamak, güvenilir olmayan bağlantılara tıklamamak ve uygulamaları yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirmek gibi önlemler aktarılıyor. Banka hesaplarının kolay kazanç veya ek gelir vaadiyle başkalarının kullanımına açılmasının taşıdığı risklere dikkat çekilirken, işlem iptali gerekçesiyle gelen mobil onay taleplerinin ise kontrol edilmeden kabul edilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.

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        “Finansal Güvenlik Rehberi” serisinin dokuz videosuna Garanti BBVA’nın YouTube kanalından ulaşılabiliyor. Garanti BBVA, dijital güvenlik konusunda farkındalığı destekleyen içeriklerini farklı kanallarda müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Garanti BBVA
        #Finansal Güvenlik Rehberi
        #dolandırıcılık
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