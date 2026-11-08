Gıda işletmelerine ekimde 116 bin 815 denetim yapıldı

8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların perde arkasını, cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe anlattı. Katliamın biçerdöver işi yapan kişilerle yaşanan alacak verecek kavgasının ardından iddiaya göre kurulan pusuyla baş... Daha Fazla Göster Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların perde arkasını, cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe anlattı. Katliamın biçerdöver işi yapan kişilerle yaşanan alacak verecek kavgasının ardından iddiaya göre kurulan pusuyla başladığını öne süren Adatepe, zanlının kaçarken araç değiştirmek için önüne çıkan vatandaşlara ve öğretmenlere kurşun yağdırdığını iddia etti (İHA) Daha Az Göster