Google, Gemini için yeni sunucu çipi geliştiriyor

Google'ın, Gemini yapay zekâ modellerini daha verimli çalıştırmak amacıyla model bileşenlerini doğrudan donanıma entegre edecek yeni bir sunucu çipi üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

The Information'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Google, Gemini yapay zekâ modellerini kullanıcılara daha verimli sunabilmek için modelin bazı bileşenlerini doğrudan donanıma entegre edecek yeni bir sunucu çipi geliştiriyor.

"FROZEN V2" KAPASİTE SORUNUNU HEDEFLİYOR

Haberde, şirket içinde "Frozen v2" olarak adlandırılan çipin, Google'ın yapay zekâ hesaplama kapasitesi yetersizliğini gidermesinin hedeflendiği belirtildi. Söz konusu kapasite sıkıntısının, şirket içinde gerilimlere yol açtığı ve Google Cloud'un bazı dış müşterilerle anlaşma yapmasını engellediği ifade edildi.

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Gelişmenin ardından Alphabet hisseleri, işlemlerin açılışında yüzde 3,3 yükseldi.

2028'DE KULLANIMA SUNULMASI PLANLANIYOR

Kaynaklara göre Google, yeni çipi 2028 yılında devreye almayı planlıyor. Ancak mühendislerin, çipin nihai tasarımı ile donanıma entegre edilecek model bilgisinin kapsamı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Haberde, yeni çipin birim güç başına üreteceği yapay zekâ token sayısı bakımından Google'ın en yeni özel yapay zekâ çiplerine kıyasla 6 ila 10 kat daha verimli olabileceği kaydedildi.

TPU'LARIN YERİNE GEÇMEYECEK

Google Cloud Sözcüsü, ekiplerin yeni teknolojiler üzerinde araştırma ve deneyler yürüttüğünü belirterek, donanım ve yazılımın birlikte tasarlanması sayesinde sistemlerin entegre ve yüksek düzeyde optimize edildiğini ifade etti.

Habere göre "Frozen" projesi, Google'ın mevcut Tensör İşlem Birimlerinin (TPU) yerini almak yerine, bunlardan bağımsız yeni bir şirket içi çip ailesi oluşturmayı amaçlıyor.

GEMINI LANSMANI ERTELENMİŞTİ

Öte yandan Bloomberg News geçen hafta, Google'ın şirket içi performans hedeflerine ulaşılamaması nedeniyle yeni Gemini yapay zekâ modelinin lansmanını ertelediğini, şirketin özellikle kodlama alanındaki yeteneklerini geliştirmeye odaklandığını bildirmişti.