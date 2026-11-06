Halkbank'tan 27 milyar TL net kâr

Halkbank, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Bankanın finansal sonuçlarına göre, 2026 yılının ilk dokuz ayında net dönem kârı geçen yılın aynı dönemindeki 20 milyar 721 milyon TL'den 27 milyar 13 milyon TL'ye çıktı. Böylece bankanın net kârı yıllık bazda yüzde 30,4 artış gösterdi.

Halkbank'ın toplam aktif büyüklüğü, 2025 yıl sonuna göre yüzde 19,7 artarak 5 trilyon 383 milyar 416 milyon TL'ye ulaştı. Bankanın nakdi kredi hacmi aynı dönemde yüzde 29 artışla 2 trilyon 704 milyar 56 milyon TL olarak gerçekleşti.

Nakdi kredilerin 1 trilyon 805 milyar 270 milyon TL'si Türk lirası, 898 milyar 786 milyon TL'si yabancı para cinsinden kullandırılan kredilerden oluştu. Türk lirası krediler yüzde 28,7, yabancı para krediler ise yüzde 29,7 büyüdü.

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Bankanın mevduat hacmi de 2025 yıl sonuna göre yüzde 14,5 artarak 4 trilyon 130 milyar 89 milyon TL'ye yükseldi. Türk lirası mevduat 2 trilyon 491 milyar 403 milyon TL, yabancı para mevduat ise 1 trilyon 638 milyar 686 milyon TL oldu.