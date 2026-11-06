Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.482,60 %1,32
        DOLAR 50,1556 %0,10
        EURO 55,9582 %-0,67
        GRAM ALTIN 6.546,45 %-0,75
        BITCOIN 75.821,00 %0,11
        FAİZ 39,49 %0,28
        GÜMÜŞ GRAM 83,72 %-0,02
        GBP/TRY 67,0904 %-0,67
        EUR/USD 1,1149 %-0,62
        BRENT PETROL 96,73 %-0,67
        ÇEYREK ALTIN 10.703,45 %-0,75
        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Halkbank'tan 27 milyar TL net kâr

        Halkbank'tan 27 milyar TL net kâr

        Halkbank, 2026 yılının ilk dokuz ayında 27 milyar 13 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artarken, toplam aktifleri 5,38 trilyon TL'ye, nakdi kredileri ise 2,7 trilyon TL'ye yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 20:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Halkbank'tan 27 milyar TL net kâr

        Halkbank, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Bankanın finansal sonuçlarına göre, 2026 yılının ilk dokuz ayında net dönem kârı geçen yılın aynı dönemindeki 20 milyar 721 milyon TL'den 27 milyar 13 milyon TL'ye çıktı. Böylece bankanın net kârı yıllık bazda yüzde 30,4 artış gösterdi.

        Halkbank'ın toplam aktif büyüklüğü, 2025 yıl sonuna göre yüzde 19,7 artarak 5 trilyon 383 milyar 416 milyon TL'ye ulaştı. Bankanın nakdi kredi hacmi aynı dönemde yüzde 29 artışla 2 trilyon 704 milyar 56 milyon TL olarak gerçekleşti.

        Nakdi kredilerin 1 trilyon 805 milyar 270 milyon TL'si Türk lirası, 898 milyar 786 milyon TL'si yabancı para cinsinden kullandırılan kredilerden oluştu. Türk lirası krediler yüzde 28,7, yabancı para krediler ise yüzde 29,7 büyüdü.

        REKLAM

        Bankanın mevduat hacmi de 2025 yıl sonuna göre yüzde 14,5 artarak 4 trilyon 130 milyar 89 milyon TL'ye yükseldi. Türk lirası mevduat 2 trilyon 491 milyar 403 milyon TL, yabancı para mevduat ise 1 trilyon 638 milyar 686 milyon TL oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi

        Kocaeli'nde 19 yıl önce çöp konteynerinde göbek bağı boğazına dolanmış halde ölü bulunan bebeğin davasında tutuklu yargılanan anne Emine N.Ö.'nün akıl sağlığı yerinde olduğu raporla belirlendi. Mahkeme heyeti, bebeğin ölü doğup doğmama ihtimali ve ilk alınan otopsi raporunun doğruluğuna ilişkin iste...
        #halkbank
        #KAP
        #bilanço
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        Katil de maktul de kadın! Arkadaşını öldürdü!
        Katil de maktul de kadın! Arkadaşını öldürdü!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması