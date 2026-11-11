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        Haberler Ekonomi Teknoloji Hepsiburada'da 'Efsane 11.11' indirimleri başladı

        Hepsiburada'da 'Efsane 11.11' indirimleri başladı

        Hepsiburada, Efsane Kasım'ın heyecanla beklenen kampanyalarından Efsane 11.11 İndirimleri'ni başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        Hepsiburada'da 'Efsane 11.11' indirimleri başladı

        Hepsiburada, 11 Kasım’a özel alışveriş fırsatlarını üç güne yayıyor. “Efsane Kasım Beklediğine Değecek” yaklaşımıyla hayata geçirilen Efsane 11.11 İndirimleri, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere hitap eden ürünleri avantajlı fiyatlar ve ödeme seçenekleriyle bir araya getiriyor.

        Kampanya boyunca teknoloji, moda, kozmetik, küçük ev aletleri ve ev yaşam kategorilerinde ürün ve markalara özel indirimler, ek kuponlar ve taksit fırsatları sunuluyor.

        Teknoloji ürünlerinde indirim ve kupon avantajları

        Efsane 11.11 İndirimleri kapsamında teknoloji kategorisinde farklı ürün gruplarına özel indirim avantajları sunuluyor. Seçili laptoplarda tüm indirimlere ek sepette net indirim ve 3.000 TL kupon avantajı sağlanırken, monitörlerde sepette yüzde 20 net indirim uygulanıyor. Seçili tabletlerde de süper indirimlere ek, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile avantajlı alışveriş fırsatı sunuluyor. Kulaklık, klavye ve mouse gibi teknoloji aksesuarlarında ise sepette yüzde 5 net indirim bulunuyor.

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        Moda ve kozmetikte markalara özel indirimler

        Giyim, ayakkabı ve çanta kategorilerinde dünyaca ünlü markaların seçili ürünlerinde 500 TL’ye sepette ek yüzde 20 indirim sunuluyor. Ayakkabı ve çanta ürünlerinde ise 450 TL’ye, saat ve gözlük ürünlerinde de 1.500 TL’ye sepette ek yüzde 20 indirim fırsatları bulunuyor. Kozmetik kategorisi ile sağlık ve güzellik ürünlerinde ise 500 TL’ye sepette ek yüzde 20 indirim avantajı sağlanıyor.

        Küçük ev aletleri ve ev yaşam ürünlerinde ek fırsatlar

        Ev ve yaşam kategorisinde robot süpürgelerden kahve makinelerine, elektrikli mutfak aletlerinden ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesi kampanyaya dahil ediliyor. Seçili robot süpürge, kahve makinesi ve elektrikli mutfak aletlerinde kaçırılmayacak Kasım fırsatları sunuluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinde 500 TL’ye, ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinde ise 600 TL’ye yüzde 20 net indirim fırsatı bulunuyor.

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        Hepsiburada, Efsane 11.11 İndirimleri’nde fiyat avantajlarını farklı ödeme seçenekleriyle destekliyor. Kampanya kapsamında uygun ürün ve ödeme koşullarında peşin fiyatına 12 taksit fırsatı sunulurken Efsane Kasım döneminde ilk kez hayata geçirilen Hepsitaksit de tüketicilere alternatif bir finansman seçeneği sağlıyor.

        Hepsitaksit ile kredi kartı limitinden bağımsız olarak, kredi değerlendirmesine göre 150 bin TL’ye varan limit ve uygun ürün gruplarında peşin fiyatına 3 taksit imkanı sunuluyor. Böylece tüketiciler, ihtiyaç duydukları ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşırken farklı ödeme seçeneklerinden de yararlanabiliyor.

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        #indirim
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