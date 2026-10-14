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        Haberler Ekonomi Teknoloji Hollandalı çip teknolojileri firmasından rekor gelir

        Hollandalı çip teknolojileri firmasından rekor gelir

        Hollandalı çip teknolojileri firması ASML'nin üçüncü çeyrekte gelirleri 11,66 milyar Euro'ya ulaşarak rekor kırdı. Şirketin net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlanarak 4,96 milyar Euro'ya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Artan çip talebi rekor gelir getirdi

        Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML, yapay zeka (AI) destekli güçlü talebin etkisiyle ciro ve kârında rekor artış kaydederken, finansal sonuçlarına dair gelecek dönem için de iyimser bir öngörüde bulundu.

        Avrupa'nın en değerli şirketi konumundaki ASML, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 55 artışla 11,66 milyar Euro'ya yükseldi.

        Şirketin net kârı ise piyasa beklentilerini aşarak neredeyse ikiye katlanarak 4,96 milyar Euro'ya ulaştı.

        Başarılı finansal sonuçların ardından ASML, hisse başına 1,88 Euro ara temettü ödeyeceğini bildirerek, cari çeyrek ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

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        ASML, 2026 yılının son çeyreği için piyasa beklentilerinin (14,19 milyar Euro) üzerinde, 14,2 milyar ile 15,2 milyar Euro arasında bir gelir ve yüzde 57 brüt kâr marjı hedefliyor.

        Şirket ayrıca, daha önce 43-45 milyar Euro olarak açıkladığı 2026 yılı toplam satış hedefini de yukarı yönlü güncelleyerek 44 milyar ile 45 milyar Euro aralığına çekti.

        Küresel litografi pazarının yüzde 94'ünü elinde bulunduran ve EUV sistemlerini üretebilen tek şirket olan ASML, yoğun talep karşısında üretim kapasitesini gelecek iki yıl boyunca her yıl yüzde 30 artırma kararı aldı.

        ASML Üst Yöneticisi (CEO) Christophe Fouquet, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hedef aralığımızın en üst sınırında yer alan rekor bir satış gerçekleştirdik. Mevcut büyümede bir yavaşlama belirtisi görünmüyor. Müşterilerimizle yaptığımız görüşmeler artık 2027 yılının da ötesine taşındı." ifadelerini kullandı.

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        Fouquet, yapay zeka odaklı talebin çok yüksek kaldığını belirterek, bazı küresel üreticilerin şimdiden 2029 ve 2030 yılları için sipariş planlaması yapmaya başladığını aktardı.

        Kapasite artışı planladıklarını bildiren Fouquet, bu artışın bile 2027 ve 2028 yıllarındaki müşteri talebini tamamen karşılamaya yetmeyeceğini vurguladı.

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        #çip
        #hollanda
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