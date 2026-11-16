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        Haberler Ekonomi Otomobil IC Holding'den gençlere eğitim ve istihdam desteği

        IC Holding'den gençlere eğitim ve istihdam desteği

        IC Holding, gençlerin iş hayatına hazırlanmasına yönelik eğitim, staj ve istihdam programlarını COP31'de anlattı. İbrahim Çeçen Vakfı'nın 22 yılda 20 bini aşkın burs desteği sağladığı belirtilirken, IC Kuşağı programına son dört yılda katılan yaklaşık 300 gencin yüzde 76'sının grup bünyesinde istihdam edildiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 12:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        IC'den gençlere istihdam desteği

        IC Holding, yeşil ve dijital dönüşümle birlikte değişen iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve istihdam programlarıyla gençlerin kariyer yolculuklarını destekliyor.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında değerlendirmelerde bulunan İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen ile IC Holding ve Grup Şirketleri İnsan ve Kültür Başkanı Nazire Ulusoy, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

        İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, "Sürdürülebilirliği konuşurken gençlere nasıl bir dünya bırakacağımızın yanı sıra dünyayı gençlere nasıl bırakacağımızı da çok önemsemeliyiz. Biz fırsat eşitliğini yalnızca burs desteğiyle sınırlı görmüyoruz. Eğitimde, kariyerde ve girişimcilikte gençlerin önünü açmak, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar sunmak istiyoruz. Özellikle Anadolu'daki gençlerin öğrendiklerini uygulayabilmeleri, kendilerine güvenmeleri ve fikirlerini hayata geçirebilmeleri bizim için çok kıymetli" dedi.

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        EĞİTİMİN FARKLI AŞAMALARINDA DESTEK

        2004 yılında kurulan İbrahim Çeçen Vakfı'nın 22 yılda 20 bini aşkın burs desteği sağladığını belirten Çeçen, 2026-2027 eğitim öğretim yılındaki 2 bin 500 bursiyerinin yaklaşık yüzde 65'ini kız öğrencilerin oluşturduğunu söyledi.

        İlkokuldan doktoraya kadar eğitimin farklı aşamalarında destek sunan Vakfın bursiyerleri arasında tıp fakültesi öğrencileri ve belirlenen koşulları sağlayan IC çalışanlarının çocukları da bulunuyor.

        Verilen bilgiye göre, burs desteğini mesleki gelişimle tamamlayan Vakıf, Kariyer Köprüsü programıyla bugüne kadar 2 bin öğrenciye ulaştı. Program kapsamında 2025–2026 döneminde 31 eğitim atölyesi ve altı teknik gezi gerçekleştirilirken, 66 öğrenciye staj olanağı sağlandı.

        Gençlerin toplumsal sorunlara çözüm üretmesini teşvik eden Vakıf, aynı dönemde dokuz öğrenci kulübü projesine hibe desteği verdi. Bin 245 genç gönüllü ise en az 24 bin 900 saat toplumsal hizmet gerçekleştirdi.

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        Gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Çeçen, IC Holding'in farklı sektörlerdeki uzmanlığını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Vakfın çalışmalarıyla buluşturduklarını söyledi.

        İnşaat, turizm ve sağlık alanlarında yürütülen uygulamalı eğitimler, öğrencilerin mesleklerini henüz üniversite yıllarında tanımalarına olanak sağlıyor.

        "YÖNETİCİLERİMİZİ KURUM İÇİNDEN YETİŞTİRİYORUZ"

        IC Holding ve Grup Şirketleri İnsan ve Kültür Başkanı Nazire Ulusoy ise grubun farklı sektörlerde faaliyet göstermesinin çalışanlar için önemli gelişim fırsatları yarattığına dikkat çekerek, "Faaliyet gösterdiğimiz alanların çeşitliliği sayesinde birbirimizden de öğrenme imkânı buluyoruz. Teknolojinin hızla değiştiği bir dönemde mevcut çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek ve onlara yeni beceriler kazandırmak önceliklerimiz arasında. Gençlere ilk iş deneyimlerini sunarken kendi yöneticilerimizi de kurum içinden yetiştirmeye odaklanıyoruz" dedi.

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        Yeni mezun gençlerin iş hayatına geçişini IC Kuşağı programıyla desteklediklerini belirten Ulusoy, son dört yılda programa katılan yaklaşık 300 yeteneğin yüzde 76'sının IC Holding ve Grup Şirketleri bünyesinde istihdam edildiğini açıkladı.

        Kısa ve uzun dönem staj, mentorluk, rotasyon ve yeni mezun gelişim çalışmalarını bir araya getiren program, gençlerin farklı görevlerde deneyim kazanmasını sağlıyor.

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        #haberler
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        #IC Holding
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