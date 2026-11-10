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        Haberler Ekonomi Teknoloji İndeks Bilgisayar'ın satışları yüzde 37 yükseldi

        İndeks Bilgisayar'ın satışları yüzde 37 yükseldi

        Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide net satış gelirleri 110 milyar TL, net kârı ise 857 milyon TL olarak gerçekleşti. Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, mali sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde "Yılın ilk dokuz ayında satışlarımızda elde ettiğimiz büyümeyle hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdürdük. Finansal performansımızı korurken operasyonel verimliliğimizi artırmaya ve iş modelimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ettik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        İndeks Bilgisayar'ın satışları yüzde 37 yükseldi

        Index Grup'un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin konsolide net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış göstererek 110 milyar TL'ye ulaşırken, net kârı ise 857 milyon TL olarak kaydedildi.

        Haziran 2004'te halka arz edilen İndeks Bilgisayar'ın 2026 yılı üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçları şöyle:

        • Konsolide net satış gelirleri: 110 milyar TL
        • Konsolide brüt kâr: 6,2 milyar TL
        • Konsolide net kâr: 857 milyon TL

        Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

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        “Yılın ilk dokuz ayında satışlarımızda elde ettiğimiz büyümeyle hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdürdük. Finansal performansımızı korurken operasyonel verimliliğimizi artırmaya ve iş modelimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ettik. Teknoloji dağıtım sektöründeki deneyimimizi ve güçlü iş ortağı ağımızı, değişen pazar koşullarına uyum sağlamak ve yeni büyüme alanları geliştirmek için kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, yapay zekâ ve operasyonel verimlilik odaklı çalışmalarımızı sürdürürken teknoloji ekosistemindeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Yılın son çeyreğinde finansal disiplin ve etkin satış yönetimi önceliklerimizi koruyarak uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz.”

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