Instagram kullanıcıları, paylaştıkları bir hikayede yazım hatası fark ettiklerinde ya da yanlış müzik seçtiklerinde artık hikayeyi silmek zorunda kalmayacak. Meta'da Instagram'dan sorumlu yönetici Adam Mosseri, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir hikayeyi paylaştıktan hemen sonra yazım hatası fark ettiyseniz, bu özellik tam size göre. Artık paylaşımdan sonraki 15 dakika içinde yazıyı, müziği, çıkartmaları ve çizimleri; görüntülenme, beğeni ya da yanıtları kaybetmeden düzenleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

SADECE 15 DAKİKA

Yeni özelliğin bir sınırı var. ABD'li teknoloji sitesi 9to5Mac'in aktardığına göre düzenleme yalnızca hikaye paylaşıldıktan sonraki 15 dakika içinde yapılabiliyor. Bu süre içinde kullanıcılar yazım hatalarını düzeltebiliyor, metni ve müziği değiştirebiliyor, yeni çıkartma ya da çizim ekleyebiliyor.

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Daha önce bir hikayede değişiklik yapmak isteyen kullanıcılar hikayeyi silip yeniden paylaşmak zorundaydı. Bu da o ana kadar alınan görüntülenmelerin kaybolması anlamına geliyordu. ABD'li teknoloji sitesi Digital Trends'e göre Instagram daha önce de paylaşılan hikayeleri düzenleme seçeneğini denemişti ancak bu denemede düzenleme yapıldığında beğeni ve yorumlar sıfırlanıyordu. Yeni özellikte bu sorun ortadan kalktı.

NASIL DÜZENLENİYOR?

Paylaşılan bir hikayeyi düzenlemek için ekranın sağ alt köşesindeki üç noktaya basıp "Hikayeyi düzenle" seçeneğini seçmek yeterli.

HİKAYELERE YENİ ÖZELLİKLER

Instagram aynı güncellemeyle hikayelere başka yenilikler de ekledi. Şirketin duyurusuna göre birden fazla içerik seçmek kolaylaştı, her boyuttaki fotoğrafa arka plan eklenebiliyor ve yeni çıkartmalar geldi. Çıkartmalara yeni yazı tipleri, renkler ve şekiller eklendi. Çıkartmalar artık daha kolay göz atılabilen sayfalarda toplanıyor.