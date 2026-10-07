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        Haberler Ekonomi Para Irak'tan devalüasyon kararı

        Irak'tan devalüasyon kararı

        Irak, resmi dolar kurunu 1.300 dinardan 1.500 dinara yükseltti. Irak'ta bir önceki resmi döviz kuru 2023 yılında belirlenmişti. Ancak resmi kur ile döviz bürolarında uygulanan piyasa kuru arasında uzun süredir fark bulunuyordu. Yeni resmi kurun açıklanmasının ardından piyasa kuru da 1.700 dinarın üzerine yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 12:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Irak'tan devalüasyon kararı

        Irak, resmi dolar kurunu yaklaşık 1.300 dinardan 1.500 dinara yükselterek para birimini yaklaşık yüzde 15 devalüe etti. Karar, ülkede savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılık aksaklıklarının ekonomide yarattığı baskının arttığı dönemde geldi.

        Irak Merkez Bankası, yeni kurun bir gece önce Bakanlar Kurulu toplantısında, "ilgili mali, ekonomik ve parasal gereklilikleri karşılamak" amacıyla belirlendiğini açıkladı.

        Irak'ta bir önceki resmi döviz kuru 2023 yılında belirlenmişti. Ancak resmi kur ile döviz bürolarında uygulanan piyasa kuru arasında uzun süredir fark bulunuyordu.

        Bu fark, son aylarda ABD-İran savaşı ve savaşın zaman zaman Irak'a da sıçraması ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıklar nedeniyle daha da açıldı.

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        Irak ekonomisi büyük ölçüde petrol ihracatına dayanıyor. Ülkenin petrol ihracatının önemli bölümü savaş öncesinde Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyordu.

        Savaşın başlamasının ardından Irak, petrolünü ihraç etmek için Suriye üzerinden kara taşımacılığına yöneldi. Ancak bu güzergahın daha maliyetli ve daha düşük verimli olması ekonomideki baskıyı artırdı.

        Resmi devalüasyon kararı öncesinde serbest piyasada dolar kuru 1.600 dinarın üzerine çıkmıştı. Yeni resmi kurun açıklanmasının ardından piyasa kuru da 1.700 dinarın üzerine yükseldi.

        Yeni resmi kur kapsamında Irak Maliye Bakanlığı doları 1.500 dinardan satacak. Bankalardan dolar alan tüketiciler ise 1 dolar için 1.520 dinar ödeyecek.

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