İş Bankası’ndan ticari müşterilere yeni nakit yönetimi uygulaması
İş Bankası'nın Ticari Kazanç Hesabı'nda, vadesiz hesaptaki belirlenen tutarın üzerindeki bakiye her iş günü saat 17.45'te otomatik olarak vadeli hesaba aktarılıyor. Ödeme ve transferlerde ihtiyaç duyulan tutar ise vadesiz hesaba geri aktarılıyor
İş Bankası, işletmelerin günlük nakit akışını kolaylaştırmak ve mevduatlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Ticari Kazanç Hesabı uygulamasını hayata geçirdi.
Ticari vadesiz ve vadeli hesapların birlikte çalıştığı Ticari Kazanç Hesabı ile işletmeler, günlük finansal işlemlerini aksatmadan nakitlerini gecelik faiz getirisiyle artırabiliyor.
Uygulama kapsamında, ticari vadesiz hesapta belirlenen tutarın üzerindeki bakiye, her iş günü saat 17.45 itibarıyla otomatik olarak vadeli hesaba aktarılıyor. Böylece işletmeler, günlük ödeme ve harcamalarını aksatmadan birikimlerini gecelik faiz getirisiyle değerlendirebiliyor.
VADE BEKLEMEDEN İŞLEM YAPMA ESNEKLİĞİ
Ticari Kazanç Hesabı, para çekme ve transfer işlemlerinde vade bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak işletmelere esneklik sunuyor. Bankamatikten para çekme, talimatlı fatura ödeme ve anlık havale/EFT işlemlerinde ticari vadesiz hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda, ihtiyaç duyulan tutar Ticari Kazanç Hesabı’ndan otomatik olarak vadesiz hesaba aktarılıyor.
Saat 17:45 sonrasında gerçekleştirilen işlemler sonucunda ticari vadesiz hesap bakiyesinin belirlenen asgari tutarın altına düşmesi halinde, eksik tutar gün sonunda Ticari Kazanç Hesabı’ndan tamamlanıyor.