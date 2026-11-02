Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulamaya başladı
Karadağ, 1 Kasım itibariyle Türk vatandaşlarına vize uygulamasını başlattı. Peki vize başvuruları nasıl yapılıyor, nelere dikkat etmek gerekiyor? Vize başvuru süreçlerini yürütmekle yetkilendirilen VFS Global'den detaylı bir açıklama geldi
Karadağ, 1 Kasım 2026’dan itibaren Türk vatandaşlarına uygulamaya başladığı vize için VFS Global’in yetkilendirildiğini açıkladı. Başvuru sahipleri, diplomatik temsilciliklere gitmeden, VFS Global aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek.
VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, seyahatleri erken planlamanın önemine dikkat çekti:
“Geçerli Schengen, ABD veya Birleşik Krallık vizesi olan vatandaşlarımız Karadağ için yine vizeden muaf olacaklar. Ancak bordo pasaport sahibi diğer tüm ziyaretçiler için vize uygulanacak. Balkanların en sık ziyaret edilen ülkelerinden biri olduğu için, Karadağ’a gitmek isteyen ziyaretçilerin, seyahat planlamalarını mümkün olan en erken zamanda yapmalarını tavsiye ediyoruz. İlerleyen dönemlerde talep mutlaka artacaktır. Planlamalarını ne kadar erken yaparlarsa, başvuru süreçlerini de aynı şekilde hızla tamamlayabileceklerdir.”
VFS Global, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerin de altını çizdi. Buna göre, randevuların yalnızca VFS Global’in resmi kanalları üzerinden alınması büyük önem taşıyor. Başvuru sahiplerinin özellikle garantili randevu vaat eden aracı kişilere ve kurumlara karşı dikkatli olması, bu tür sözlere itibar etmemesi gerekiyor.