Karadağ, 1 Kasım 2026’dan itibaren Türk vatandaşlarına uygulamaya başladığı vize için VFS Global’in yetkilendirildiğini açıkladı. Başvuru sahipleri, diplomatik temsilciliklere gitmeden, VFS Global aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek.

VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, seyahatleri erken planlamanın önemine dikkat çekti:

“Geçerli Schengen, ABD veya Birleşik Krallık vizesi olan vatandaşlarımız Karadağ için yine vizeden muaf olacaklar. Ancak bordo pasaport sahibi diğer tüm ziyaretçiler için vize uygulanacak. Balkanların en sık ziyaret edilen ülkelerinden biri olduğu için, Karadağ’a gitmek isteyen ziyaretçilerin, seyahat planlamalarını mümkün olan en erken zamanda yapmalarını tavsiye ediyoruz. İlerleyen dönemlerde talep mutlaka artacaktır. Planlamalarını ne kadar erken yaparlarsa, başvuru süreçlerini de aynı şekilde hızla tamamlayabileceklerdir.”

REKLAM

VFS Global, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerin de altını çizdi. Buna göre, randevuların yalnızca VFS Global’in resmi kanalları üzerinden alınması büyük önem taşıyor. Başvuru sahiplerinin özellikle garantili randevu vaat eden aracı kişilere ve kurumlara karşı dikkatli olması, bu tür sözlere itibar etmemesi gerekiyor.

RANDEVU ALMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR

Talep edilen evrak listesi kontrol edilmeli.

E-posta doğrulama bağlantısı kullanılarak profil oluşturulmalı ve aktive edilmeli.

Başvuru sahibi kategorisi, vize/hizmet türü, ülke ve şehir, başvuru sahibi sayısı ve hizmet dili gibi kategoriler dikkatle seçilmeli.

Zorunlu ön bilgilendirme ve uyarılar okunup onaylanmalı.

Erişilebilirlik veya özel düzenleme ihtiyaçları randevu sırasında beyan edilmeli.

Randevu tarih ve saati yalnızca sistem tarafından gösterilen uygun seçenekler arasından seçilmeli.

Randevu onaylamadan önce tüm kişisel bilgiler kontol edilmeli.

Randevu referans numarası ve randevu onay e-postasının birer kopyası saklanmalı.

Resmi kanal üzerinden yapılacak ödemenin başarıyla tamamlandığından emin olunmalı ve sayfadan ayrılmadan önce onay mesajı beklenmeli.

Ek hizmetlerin isteğe bağlı olduğu ve vize kararlarını etkilemediği unutulmamalı.

RANDEVU ALIRKEN HATA MESAJI ALMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aynı başvuru için birden fazla hesap oluşturulmamalı. Bu durum randevu çakışmalarına ve hesap sorunlarına neden olabilir.

Randevu oluştururken yanlış başvuru sahibi bilgileri kullanılmamalı. Randevu, işlemi gerçekleştirecek gerçek başvuru sahibine ait olmalı.

Randevu bilgileri, hesap giriş bilgileri veya referans numaraları yetkisiz kişilerle paylaşılmamalı.

Başvuru türüne uygun olmayan hizmetler seçilmemeli. Sistem hizmet kombinasyonlarını doğrular ve uyumsuz seçimleri reddedebilir.

Ödeme ve onay işlemleri tamamlanmadan randevu kontenjanının ayrıldığı varsayılmamalı.

Randevu uygunluğu rezervasyon süreci sırasında değişebilir.

RANDEVU SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER