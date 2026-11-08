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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding'den 10 Kasım mesajı

        Koç Holding'den 10 Kasım mesajı

        Koç Holding, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yılında "Yaşadıkça... Yaşatırız" mesajını taşıyan yeni filmiyle anıyor. Topluluğun 100. yılında hazırlanan film, Atatürk'e duyulan minneti ve onun mirasını umutla geleceğe taşıma kararlılığını yalın ve etkileyici bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 12:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Koç Holding'den 10 Kasım mesajı

        Koç Holding, her yıl 10 Kasım'da hazırladığı iletişim çalışmalarına bu yıl “Yaşadıkça... Yaşatırız” filmiyle bir yenisini ekliyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan yolculuğunun 100. yılını kutlayan Topluluk, yeni filminde Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minneti, onun düşüncelerini ve değerlerini umutla geleceğe taşıma sorumluluğuyla bir araya getiriyor.

        Siyah bir fon üzerinde beliren kısa ancak anlam yüklü ifadelerle ilerleyen film, sade görsel diliyle dikkat çekiyor. “İnançla... Minnetle... Umutla... Yılmadan yaşarız...” sözleriyle şekillenen anlatım, Atatürk'ün portresinin yer aldığı final sahnesinde “Yaşadıkça... Yaşatırız” mesajıyla tamamlanıyor. Görsel sadeliği ve sözcüklerin ritmini merkeze alan film, Atatürk'ü anmanın yalnızca geçmişi hatırlamakla sınırlı olmadığını; onun bizlere bıraktığı değerleri umutla, inançla ve kararlılıkla geleceğe taşıyarak yaşatmanın önemini vurguluyor.

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        Cumhuriyet ile aynı dönemde başlayan 100 yıllık yolculuğunda ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunan Koç Topluluğu, ikinci yüzyılına adım atarken de Atatürk'ün akla, bilime ve ilerlemeye dayanan vizyonunu yaşatma kararlılığını sürdürüyor.

        “Yaşadıkça... Yaşatırız” filmi, bu anlayışı 10 Kasım'ın ortak duygusuyla buluşturarak Atatürk'ün mirasının, onu benimseyen ve geleceğe umutla taşıyan kuşaklarla yaşamaya devam edeceğini hatırlatıyor. Film, #Yaşatırız mesajıyla Atatürk'e duyulan sevginin, minnetin ve umudun nesiller boyunca yaşayacağına dikkat çekiyor.

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        #Koç Holding
        #10 kasım
        #Atatürk
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