KONUTDER ile Umman heyeti İstanbul'da bir araya geldi

Toplantıya Umman'ın kamu kurumları, yatırım kuruluşları ve gayrimenkul geliştirme şirketlerinin üst düzey temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet katıldı. Heyette Umman'ın önde gelen yatırımcıları, gayrimenkul geliştiricileri ve kamu yöneticileri yer aldı.

Ziya Yılmaz: "Uzun vadeli iş birliklerinin başlangıcı olmasını hedefliyoruz"

Toplantının açılışında konuşan KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, Türkiye ile Umman'ın dostluk ve karşılıklı güven temelinde gelişen güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirterek, buluşmanın yalnızca mevcut yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla değil, geleceğe yönelik ortak bir vizyon oluşturmak ve iki ülke özel sektörü arasında uzun vadeli iş birliklerinin temelini atmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

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KONUTDER'in Türkiye'nin önde gelen konut geliştiricilerini temsil ettiğini ifade eden Yılmaz, Türk gayrimenkul sektörünün şehircilik, sürdürülebilirlik, kaliteli yaşam alanları ve uluslararası yatırım alanındaki bilgi birikimini Umman ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Umman'ın şehircilik, turizm ve yatırım ortamını geliştirmeye yönelik attığı adımları yakından takip ettiklerini dile getiren Yılmaz, karşılıklı bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve deneyim aktarımı gibi birçok alanda önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu vurguladı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ile Umman arasında gayrimenkul geliştirme alanında güçlü bir sinerji bulunduğuna inanıyoruz. Türk konut geliştiricilerinin tecrübesi ile Umman'ın vizyoner şehircilik yaklaşımını bir araya getirecek ortak projelerin her iki ülkeye de önemli değer katacağına inanıyoruz. Bu buluşmayı, üyelerimiz ile Ummanlı yatırımcılar arasında uzun soluklu iş birliklerinin ve somut yatırımların başlangıcı olarak görüyoruz."

Çetinsaya: "İki ülke arasında güçlü ticari ilişkiler kurulacağına inanıyoruz"

Toplantıya ev sahipliği yapan Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Umman heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasında kurulacak dostluğun ve ticari ilişkilerin her iki tarafa da önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi. Türk konut geliştiricileri ile Ummanlı yatırımcıların aynı masa etrafında buluşmasının yeni ortaklıkların önünü açacağını ifade eden Çetinsaya, toplantının verimli sonuçlar doğurmasını temenni etti.

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Bakan Al Shueili: "Bu toplantı ziyaretimizin en önemli buluşması"

Umman Konut ve Kent Planlama Bakanı H.E. Dr. Khalfan Said Mubarak Al Shueili ise konuşmasında Türkiye'nin Umman halkı için güven duyulan ve büyük saygı gören bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin şehircilik ve gayrimenkul geliştirme alanındaki tecrübesini yakından takip ettiklerini ifade eden Bakan Al Shueili, son bir hafta içerisinde çok sayıda Türk şirketi ve kamu kurumu ile bir araya geldiklerini, ancak KONUTDER üyeleriyle gerçekleştirilen bu toplantının yedi günlük ziyaret programlarının en önemli buluşmalarından biri olduğunu söyledi.

Umman'ın Vision 2040 hedefleri doğrultusunda şehircilik, turizm ve gayrimenkul sektörünü ekonomik çeşitlenmenin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Bakan Al Shueili, Türk geliştiriciler ile Ummanlı yatırımcılar arasında kurulacak ortaklıkların her iki ülke için de önemli fırsatlar sunacağına inandıklarını belirtti. Bakan Al Shueili ayrıca, KONUTDER üyelerini Umman'da hayata geçirilen ve geliştirilmesi planlanan projeleri yerinde incelemek, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve iş birliği imkânlarını görüşmek üzere Umman'a davet etti.

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Bakan Al Shueili, ayrıca 5-8 Ekim 2026 tarihlerinde Umman'da düzenlenecek Urban October - Urban, Home & Build Expo'ya (Şehir, Ev ve Yapı Fuarı) KONUTDER üyelerini davet ederek, fuarın iki ülke gayrimenkul sektörleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olacağını ifade etti.

İki ülke arasında ortak proje geliştirme fırsatları değerlendirildi

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlarda Umman'ın yatırım vizyonu, yeni şehir projeleri, sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı ve yatırım fırsatları değerlendirilirken, KONUTDER tarafından da Türk konut sektörünün büyüklüğü, üretim kapasitesi ve iki ülke arasında geliştirilebilecek iş birliği alanlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Katılımcılar, karşılıklı yatırım imkânları, ortak gayrimenkul geliştirme projeleri, bilgi ve deneyim paylaşımı ile Türk geliştiricilerin Umman'da, Ummanlı yatırımcıların ise Türkiye'de hayata geçirebileceği iş birliği modelleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Programın sonunda KONUTDER adına Umman Konut ve Kent Planlama Bakanı H.E. Dr. Khalfan Said Mubarak Al Shueili'ye, Paşabahçe Osmanlı Koleksiyonu'ndan seçilen "Korur" isimli eser takdim edildi. Adını Kur'an-ı Kerim'deki Ayet-el Kürsi'den alan bu anlamlı hediyenin; şehirlerin, ortak kültürel mirasın ve Türkiye ile Umman arasındaki dostluğun korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını simgelemesi temennisi paylaşıldı.

Umman Konut ve Kent Planlama Bakanı H.E. Dr. Khalfan Said Mubarak Al Shueili de ziyaretin anısına, Umman kültürünün önemli simgelerinden biri olan geleneksel gümüş hançeri (Khanjar) KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz'a takdim etti. Karşılıklı hediye takdimi, iki ülke arasındaki dostluk, karşılıklı saygı ve iş birliği iradesinin sembolü olarak değerlendirildi.

Toplantı, iki ülke arasında gayrimenkul geliştirme, yatırım ve şehircilik alanlarında somut iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi. Kapanış konuşmasını yapan KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, Umman Konut ve Kent Planlama Bakanı H.E. Dr. Khalfan Said Mubarak Al Shueili'nin nazik davetine icabet ederek, 5-8 Ekim 2026 tarihlerinde Muscat-Umman'da düzenlenecek Urban October - Urban, Home & Build Expo'ya KONUTDER üyeleriyle birlikte katılmayı ve Umman'da geliştirilebilecek ortak yatırım ve proje fırsatlarını yerinde değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz, "Türkiye ile Umman arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin her iki ülke için de önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Bu buluşmanın, gelecekte hayata geçirilecek somut ortaklıkların başlangıcı olmasını temenni ediyoruz." dedi.