Dün yayımlanan Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi konusunda ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşü öne çıktı. Bazı üyelerin, enflasyon verilerinin tahminleri aşması durumunda aralıkta 25 baz puandan daha büyük bir artışın değerlendirilebileceği görüşünde olduğu tutanaklarda yer aldı. Ayrıca yapay zeka yatırımları, tutanaklarda tartışma konusu olurken, hem enflasyonun hem de potansiyel finansal istikrarsızlığın bir tetikleyicisi olarak görüldü.

Fed tutanakları, bankanın gelecek dönemde faiz artışlarını sürdürebileceğine ilişkin beklentileri pekiştirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralık toplantısından başlayarak 4 toplantının 3'ünde politika faizini artırabileceği olasılığı güç kazandı.

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Para politikalarında ilave sıkılaşma beklentileriyle dolar, diğer para birimleri karşısında değerlenmeye devam etti. Dolar endeksi 104 seviyesine yaklaşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonla mücadele için agresif adımlar atılması gerektiğini belirterek, fiyatların beklentilerinin üzerinde artmaya devam etmesi nedeniyle merkez bankasının "insanları şaşırtması" gerektiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon baskılarının devam ettiği ekonomide daha sıkı para politikasını destekleme eğiliminde olduğunu belirtti. Barr, "Ekonomi şu anda öngördüğüm şekilde gelişirse faiz oranlarının daha da artırılmasının uygun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise faiz oranlarının daha da artırılması gerektiğini ancak Fed'in ekonominin nasıl şekillendiğini değerlendirirken para politikasını sıkılaştırma konusunda ölçülü bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydetti. Daly, "Enflasyonun yüzde 2'ye doğru kademeli bir düşüş eğiliminde olduğundan tamamen emin olabileceğimiz bir noktaya ulaşmak için faiz oranlarını daha da artırmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD’de petrol ve benzin stokları beklentilerin üzerinde artarken, akaryakıt fiyatları ise gerilemeyi sürdürdü. Benzin stokları 1,6 milyon varillik artış beklentisine karşın 5,2 milyon varil artarak 215,9 milyon varile ulaştı.

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Bu gelişmeyle Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı spot piyasada yüzde 3 düşüşle 81,8 dolara indi. Küresel arzın genişlemesiyle Brent petrolun varili de 31 Ağustos'tan bu yana ilk kez 90 doların altında günü tamamladı.

Analistler, petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon baskılarını hafifletebileceğini ve merkez bankalarının para politikasındaki manevra alanını genişletebileceğini belirtti.

Anthropic hisselerinin bugün işleme açılması bekleniyor

Bunlara ek olarak yapay zeka alanında ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki yönetim belirsizliği sürerken, bu etkiler güçlü bilançoya rağmen hissede kalıcı bir yükselişe dönüşmedi. Nvidia hisseleri dün yüzde 2,9 geriledi.

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Nvidia'nın bilançosu yapay zeka talebinin sürdüğüne işaret etse de yönetime ilişkin belirsizlikler hissede satış baskısı yaratırken, çip sektöründe hisse bazlı ayrışma ve seçici alımlar öne çıktı. Yapay zekayla ilgili süregelen endişelerin gölgesinde Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in halka arzı bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamada, halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan 980 milyon adet hissenin satışa sunulduğu bildirildi.

Böylelikle halka arzın büyüklüğü 81,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, Anthropic, SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı. Haziran ayında borsaya açılan SpaceX, halka arzında ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar kaynak toplamıştı.

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Açıklamada, şirketin hisselerinin bugün Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 20 Kasım'da tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Trump, "Uzun yıllardır muhteşem bir ilişkimiz var. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bundan pek çok harika şey ortaya çıkabilir ya da en azından bir başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı. Trump, günün ilerleyen saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Putin ile üçlü bir görüşme yapacaklarını kaydetti.

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Bu gelişmelerle dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan düşüşle yüzde 5,07'ye inerken, yeni günde yüzde 5,06'da bulunuyor.

Dolardaki değerlenme ve Fed'in para politikasına agresif bir tavır benimseyebileceği endişeleri altını baskılamayı sürdürüyor. Dün yüzde 3,2 azalışla 3 bin 714 dolara gerileyerek yaklaşık 14 ayın en düşük seviyesine indi. Altının onsu yeni işlem gününde ise yatay seyrediyor.

Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 92,1 dolarda işlem görüyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,11 düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,42 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif başladı.

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Avrupa'da enflasyon kritik seviyelerde

Avrupa borsaları dün negatif bir seyir izlerken, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 4'e çıkarak son 3 yılın zirvesine tırmandı.

Analistler, enerji maliyetlerinin bir süredir yüksek seyretmesinin enflasyondaki katılığı artırdığını belirterek, bu durumun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralık ayında faiz artırma ihtimalini güçlendirdiğini kaydetti.

İngiltere'de ise yıllık enflasyon, akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle ekimde yüzde 3,6'ya çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşmesine ilişkin soru işaretleri ve Nvidia'daki gelişmelerden hafta başından itibaren baskı altında olan teknoloji hisseleri, dün kayıplarının bir kısmını telafi etti. Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML'nin hisseleri yüzde 1,9, yarı iletken tedarikçisi Soitec'in hisseleri de yüzde 1,7 yükseldi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya 2027 yılına ilişkin bütçe desteği ve askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere 45 milyar avroluk kredi verilmesini içeren teklif hazırladı.

Bu arada dolardaki değerlenmeyle avro/dolar paritesi 1,0953'e inerek yaklaşık 19 ayın en dip seviyesini gördü.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,19, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,85 düştü.

Asya borsaları Japonya hariç satıcılı seyrediyor

Asya tarafında Fed'in ek faiz mesajları, yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne dair kaygılar ve ABD'nin çip kısıtlamaları fiyatlamada öne çıkıyor.

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Japonya'da teknoloji, havacılık ve ilaç hisselerindeki alımlar Nikkei 225 endeksini yukarıda tutarken, Nvidia'nın güçlü talep görünümünün, Japon çip ekipmanı şirketlerine ilişkin olumlu bakışı güçlendirmesi ülke piyasalarını destekliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri eylülde aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 13,4 ile tahminlerin altında artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,9 değer kaybetti.

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Borsa günü düşüşle kapattı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kaybederek 11.477,41 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 geriledi.

Dolar/TL dünü 50,4370'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,4660'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde eylül ayı cari işlemler dengesi, ABD'de ise kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.600 ve 11.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı cari işlemler dengesi (mevsimsellikten arındırılmış)

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı inşaat üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, ekim ayı öncü göstergeler endeksi

19.00 ABD, kasım ayı Kansas City Fed imalat aktivitesi