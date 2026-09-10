Teknolojinin hızla dönüştüğü bir dönemde İstanbul, küresel teknoloji sahnesinin merkezine yerleşti. Dünyanın en prestijli teknoloji buluşmalarından GITEX ailesinin Türkiye ayağı olan GITEX AI Türkiye, yapay zekanın sanayiden finansa, siber güvenlikten veri merkezlerine kadar uzanan etkisini merkeze alarak kapılarını açtı. İlk günün ardından ikinci güne yoğun ziyaretçi ilgisiyle devam eden etkinlik, yalnızca bir fuar olmanın ötesinde Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonunu, yerel yeteneklerini ve uluslararası iş birliği potansiyelini sergileyen stratejik bir platforma dönüştü.

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın stratejik ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen buluşma, yükselen girişimleri, küresel teknoloji şirketlerini ve yatırımcıları aynı çatı altında topluyor. Yeni pazarlara açılmak, somut iş birlikleri kurmak ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen katılımcılar, Türkiye’nin Avrasya’nın dijital kavşağı olma hedefini sahada test ediyor. Etkinlik, ülkenin hızla büyüyen yapay zeka ekosistemini uluslararası ölçekte görünür kılarken, küresel trendlerin yerelde nasıl karşılık bulduğunu da net biçimde ortaya koyuyor.

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İSTANBUL, KITALARI VE FİKİRLERİ BULUŞTURAN TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada GITEX’in dünyanın önde gelen teknoloji topluluklarından biri olduğunu ve ilk kez İstanbul’da düzenlendiğini vurguladı. Yücel, İstanbul’un kıtaları, kültürleri, pazarları ve fikirleri bir araya getiren eşsiz konumuna dikkat çekerek, bu buluşmanın yalnızca bir açılış değil, aynı zamanda Türkiye üzerinden fikirleri, sermayeyi, yeteneği ve teknolojiyi birbirine bağlayan yeni bir platformun başlangıcı olduğunu belirtti.Yücel’in konuşması, etkinliğin Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve ekosistem dinamikleriyle ne kadar örtüştüğünü de ortaya koydu. Binlerce aktif yapay zeka şirketine ev sahipliği yapan Türkiye’nin, bu tür küresel buluşmalarla hem yatırımcı hem de inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendirdiği mesajı verildi.

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BAKAN KACIR FUARDA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Etkinliğin ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da fuarda bir konuşma yaptı. Bakanın katılımı, kamu tarafının teknoloji ve yapay zeka alanındaki stratejik önceliklerini doğrudan sahaya taşıması açısından önem taşıyor. Bakanlık, etkinliğin stratejik ortağı olarak Türkiye’nin sanayi-teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşüm hedeflerini destekleyen bir çerçeve sunuyor.

1 GW HEDEFİ VE YAPAY ZEKA STRATEJİSİ PANELDE ELE ALINDI

Etkinliğin öne çıkan panellerinden “1 GW Geri Sayım”, Türkiye’nin 2030’a kadar en az 1 gigavatlık kurulu veri merkezi kapasitesine ulaşma hedefini ele aldı. Katılımcılar, bu hedefin operasyonel bilgi işlem kapasitesine dönüştürülmesi için gereken uygulama modellerini değerlendirirken, izin süreçleri ve şebeke bağlantı takvimleri gibi riskleri de masaya yatırdı. Konuşmacılar, 2027 sonrası kurumsal yapay zekanın geleceği nasıl şekillendireceğini ve liderlerin bu büyük dijital dönüşüme nasıl hazırlanması gerektiğini tartıştı.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, mevcut kurumsal yapay zeka versiyonlarının gerçek yapay zeka dünyasıyla başa çıkıp çıkamayacağını sorguladığı bir konuşma yaptı. Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise dijital çağda kadın, liderlik ve insan odaklı inovasyonu merkeze alan bir oturuma katıldı. Akıllı fabrikalar panelinde ise erken pilot uygulamalardan üretim hatları, kalite kontrol ve planlamada ölçeklenebilir yapay zeka kullanımına geçiş değerlendirildi. Otomatik ajanların müşteri hizmetleri, finans ve insan kaynakları gibi alanlarda kurumsal operasyonları nasıl yeniden şekillendirdiği ve gerekli güvenlik ile yönetişim önlemleri de ele alındı. Perakende dönüşümünü hızlandırma oturumunda ise akıllı sistemlerin küresel perakende operasyonlarına entegrasyonu ve gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş e-ticaret deneyimleri konuşuldu.

İlk gün, TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, BSC Yapay Zeka Fabrikası Türkiye Proje Lideri Feyza Eryol ve TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Mehmet Haklıdır’ın yer aldığı ekosistem inşası paneliyle sona erdi.

"TÜRKİYE YAPAY ZEKA ZİRVESİ BAŞLADI"

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, GITEX AI Türkiye'nin ikinci gününün ilk oturumunda konuşan Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Türkiye'nin yapay zeka çağında üreten ve yön veren ülkeler arasında yerini almasına katkı sağlamayı amaçlayan "Türkiye Yapay Zeka Zirvesi"nin ana başlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıkladıklarını hatırlattı.

Uzun, Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında 5 milyon vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" temel ilkeleri üzerine inşa edilen eylem planının, Türkiye'nin yapay zeka geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke haline gelmesine önemli katkılar sağlayacağını anlattı.

Her bir vatandaşa ulaşmayı planladıklarını ifade eden Uzun, "Yaşlarına, mesleklerine ve eğitim düzeylerine göre, yapay zekanın yardımıyla vatandaşlarımızın yapay zeka çağını yaşamaya hazır olmalarını istiyoruz." dedi.

GITEX Üst Yöneticisi (CEO) Trixie LohMirmand, Türkiye'nin yapay zeka ekonomisine sıfırdan girmediğini, arkasında bunu kanıtlayan pek çok başarı ve deneyimi bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye, elde ettiği başarılarla zaten dünyanın önde gelen sanayi güçlerinden biri. Şimdi asıl soru şu: Türkiye, sahip olduğu bu sanayi gücünü yapay zeka ekonomisindeki bir sonraki yarışı hızla kazanmak için ortaya koyabilir mi? Yapay zeka tamamen farklı bir yarış ve rekabet denklemini neredeyse bütünüyle değiştirdi" dedi.

Türkiye'nin güçlü ekosisteminin tamamını ortak bir yapay zeka hedefi doğrultusunda seferber etmesi gerektiğine işaret eden LohMirmand, bu hedefe yönelik kayda değer bir irade bulunduğunu, ülkenin hızlanma aşamasına geçmesi gerektiğini ifade etti.

LohMirmand, "Türkiye'nin yeni bir teknoloji fuarına ihtiyacı yok. Türkiye tek başına zaten harika konumda. Fakat her ülkenin, her şehrin ve şirketin elindeki tüm kaynaklarla yarıştığı bir düzende, bu yarışın bir sonraki turunu kazanmak istiyorsanız GITEX sizin çarpan gücünüz olmalı. Türkiye'nin tüm bir yılda ihtiyaç duyduğu her şeyi, yeni ilişkiler ve ortaklıklar kurmayı, insanlarla buluşmayı ve bilgi paylaşımını 2-3 güne sığdırıyoruz. Ve unutmayın, bu henüz ilk yılımızın ilk günleri. Burada bir bitiş çizgisi yok, daha yeni başladık" diye konuştu.

GİRİŞİMLER, YATIRIMCILAR VE TEKNOLOJİ DEVLERİ AYNI ÇATI ALTINDA

GITEX AI Türkiye, yükselen girişimlerin küresel yatırımcılarla buluşmasına özel alan açıyor. Turcorn 100 Programı kapsamındaki şirketlerin de yer aldığı etkinlikte, Google Cloud, NVIDIA, HPE, Dell Technologies, Huawei ve SAP gibi teknoloji devleri stantları ve panelleriyle dikkat çekiyor. Yapay zeka odaklı çözümler, veri merkezi yatırımları, siber güvenlik, fintech ve akıllı altyapı gibi başlıklar etrafında şekillenen program, hem iş birliği hem de somut yatırım görüşmelerine zemin hazırlıyor.

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Etkinlik boyunca düzenlenen paneller, konferanslar ve ikili görüşmeler, Türkiye’nin 2030 hedefleri kapsamında veri merkezi kapasitesini artırma, yerli yapay zeka modellerini geliştirme ve uluslararası sermayeyi çekme çabalarına katkı sağlıyor. Yoğun ziyaretçi akını, etkinliğin sektör profesyonelleri ve karar vericiler tarafından ne kadar yakından takip edildiğini gösteriyor.

GITEX AI Türkiye, iki günlük programıyla Türkiye’nin teknoloji ekosistemini küresel ağa daha sıkı bağlarken, İstanbul’u bir kez daha inovasyon ve yatırımın buluşma noktası haline getiriyor. Etkinlik, yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil, ekonomik ve toplumsal dönüşümün temel itici gücü olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.