LG ve Apple'dan iş birliği

LG'den yapılan açıklamaya göre, iç ve dış mekan kameraları, görüntülü kapı zili, akıllı kilit, akıllı termostat ve sıcaklık sensöründen oluşan yeni ürün serisi, Apple Home ekosisteminde günlük yaşamı kolaylaştırmak, daha güvenilir ve kesintisiz bir bağlantı deneyimi sunmak ve kullanıcıların gizliliğini korumak üzere tasarlandı.

LG'nin birbiriyle bağlantılı ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlayan deneyimler sunma hedefini yansıtan ürünler, aynı zamanda manuel müdahale ihtiyacını azaltarak ve kullanıcılarla yaşam alanları arasında daha sezgisel etkileşimler sağlayarak, şirketin günlük yaşamı kolaylaştırma amacını temsil ediyor.

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İki şirket, cihaz uyumluluğunu sağlamanın ötesine geçerek, yeni ürünleri ilk planlama aşamasından itibaren birlikte geliştirdi. Kurulum ve kontrol süreçlerini kolaylaştıran tutarlı kullanıcı deneyimi sunacak şekilde tasarlanan aksesuarlar, farklı cihazların ortak bir platform üzerinden birbirine bağlanmasının yanı sıra uyum içinde çalışıyor.

İki şirket, Apple Home ve LG ThinQ uygulamalarını destekleyen yeni ürün serisini Aralık 2026'dan itibaren ABD ve Kanada'da satışa sunmaya başlayacak. Serideki bazı aksesuarlar ise 2027'nin başında satışa sunulacak.

Kameralar, 2,5K'ya kadar video çözünürlüğü, loş ışıkta renkli gece görüşü ve geniş görüş açısı sayesinde hem gündüz hem de gece net görüntüler sunuyor. Akıllı algılama teknolojileri, insanları, evcil hayvanları, araçları ve hareketleri ayırt ederek, ilgili bildirimler gönderilmesine ve gereksiz uyarıların azaltılmasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar, belirledikleri alanları kameranın görüntüleme ve kayıt kapsamı dışında bırakabilirken, dahili yerel depolama özelliği, kaydedilen görüntülerin saklanması ile incelenmesi konusunda kullanıcılara kontrol sağlıyor.

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LG Tak ve Çalıştır İç Mekan Kamerası, 160 derecelik geniş görüş açısı sayesinde odanın büyük bir bölümünü tek karede görüntüleyebiliyor. Gizliliği ön planda tutan eğim mekanizması ve fiziksel kontroller, kullanıcıların kameranın izleme işlevini ihtiyaç duymadığı zamanlarda yönetmesine olanak tanıyor.

LG Tak ve Çalıştır Dış Mekan Kamerası ise loş ışıkta renkli gece görüşü ve 2,5K çözünürlük özellikleriyle dış mekan izleme deneyimi sunarak, kullanıcıların evlerinin çevresini gece ve gündüz net şekilde görüntülemesine yardımcı oluyor.

Hareket algılandığında çevreyi otomatik aydınlatan çift adaptif projektörle donatılan LG Projektörlü Kamera da dış mekan izleme ve aydınlatma özelliklerini entegre ev güvenliği çözümünde bir araya getiriyor.

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LG Kablolu Görüntülü Kapı Zili, net görüntüler, akıllı bildirimler ve kullanım kolaylığıyla giriş kapısındaki hareketlerin takip edilmesini sağlıyor. Çift kameralı sistem, 2,5K çözünürlüklü ön kamera ile Full HD çözünürlüklü alt kamerayı birleştiriyor. Ziyaretçiler, paketler ve giriş çevresindeki önemli alanlar farklı açılardan görüntülenerek, kapsamlı izleme deneyimi sunuluyor. İnsanları, araçları, evcil hayvanları ve paketleri ayırt edebilen cihaz, Apple HomeView, HomePod veya HomePod mini üzerinden kapı zili sesi de çalabiliyor. Loş ışıkta renkli gece görüşü ve çift yönlü konuşma özellikleri sayesinde kullanıcılar, kapılarındaki hareketleri görüntüleyerek ziyaretçilerle iletişim kurabiliyor.

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LG Akıllı Sürgülü Kilit, akıllı erişim teknolojilerini minimalist tasarım ve günlük kullanım kolaylığıyla buluşturuyor. Ürünün dikkati çeken özellikleri arasında, uyumlu bir iPhone veya Apple Watch ile ev anahtarı ve Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi kullanılarak sunulan eller serbest kilit açma işlevi yer alıyor. Kilit, yetkili kullanıcının konumunu ve hareketini algılayarak, kapının fiziksel müdahaleye gerek kalmadan açılmasına olanak tanıyor. Yakın alan iletişimi (NFC) teknolojisiyle dokundurarak kilit açma, PIN kodu ve fiziksel anahtar kullanımı da alternatif erişim seçenekleri sunuyor. Dahili kapı algılama özelliği ve uygulama üzerinden gönderilen anlık bildirimler, kullanıcıların kapının durumunu ile güvenlikle ilgili gelişmeleri takip etmesine yardımcı oluyor.

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LG Akıllı Termostat, enerji verimliliğini sezgisel tasarımla birleştirerek, ev içi sıcaklık kontrolünü esnek ve verimli hale getiriyor. Ev uygulamasındaki uyarlanabilir sıcaklık özelliği, kullanıcının eve dönüşüne, evde bulunmadığı zamanlara ve uyku saatlerine göre ısıtma ile soğutma ayarlarını otomatik düzenleyebiliyor.

Sistem, farklı odalara yerleştirilebilen isteğe bağlı LG Sıcaklık Sensörleriyle kullanıldığında, evin çeşitli alanlarındaki sıcaklık ve nem seviyelerini izleyerek, yaşam alanlarının genelinde dengeli konfor sağlanmasına imkan tanıyor. Matter over Thread teknolojisi, düşük enerji tüketimi ve hızlı tepki süresi sunarken, bağlantı gecikmelerinin ve kopmaların azaltılmasına destek oluyor. Termostat, desteklenen enerji sağlayıcısı entegrasyonları sayesinde çalışma zamanlarını enerji maliyetlerinin düşük olduğu dönemlere de kaydırabiliyor.

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Öte yandan, kamera kayıtları ve uygulamadaki kişisel veriler uçtan uca şifrelenmiş biçimde saklanırken, bu verilere LG veya Apple tarafından erişilemiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Beyaz Eşya Çözümleri Şirketi Platform İş Merkezi Başkanı Kihyun Jung, gerçek anlamda bağlantılı bir ev oluşturmanın, ürünlerin birbiriyle sorunsuz bir şekilde çalışmasını gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LG'nin beyaz eşya ve ev yaşamına ilişkin uzmanlığını Apple Home ile bir araya getirerek, müşterilerimizin günlük hayatına doğal biçimde uyum sağlayan, sezgisel ve entegre deneyimler sunuyoruz."

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Apple Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Matthew Costello da her zaman sorunsuz ve sezgisel ürünler ve deneyimler sunmaya, kullanıcıların gizliliğini korumaya odaklandıklarını kaydetti.

Ev söz konusu olduğunda, söz konuusu yaklaşımın her zamankinden daha önemli olduğuna dikkati çeken Costello, "Donanım ve yazılım alanındaki uzmanlığımızı LG'nin ev yaşamı ve bağlantılı teknolojiler konusundaki köklü deneyimiyle birleştirerek, kurulumu daha kolay, kontrolü daha pratik ve zahmetsizce çalışan akıllı ev deneyimleri geliştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.