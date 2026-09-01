Lityum üreticileri rekor kar elde etti

Çin'in önde gelen lityum üreticilerinden Tianqi Lithium Corp. ve Ganfeng Lithium Group Co., yılın ilk yarısında son üç yılın en yüksek net gelirini açıkladı. Tianqi Lithium Corp., artan talep ve arzı etkileyen faktörler nedeniyle 2026 yılının geri kalanında piyasanın daralacağını öngörüyor.

Çin'in küresel olarak yakından takip edilen pil hammaddesi spot fiyatı, veri merkezlerinin ve yenilenebilir enerjinin büyümesine bağlı enerji depolamanın önemli bir talep kaynağı haline gelmesiyle yılın ilk yarısında yüzde 22 oranında arttı. Bu artış, lityum piyasasının hızlı arz artışı nedeniyle birkaç yıldır dalgalanma göstermesinin ardından geldi.

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Bloomberg'in haberine göre ABD merkezli Albemarle Corp. da küresel lityum talebinin Mayıs ayına kadar bir önceki yıla göre yüzde 45 arttığını açıkladı. Bir önceki yıl zarar eden Avustralyalı PLS Group ise, 30 Haziran'a kadar olan 12 aylık dönemde 526 milyon Avustralya doları (377 milyon ABD doları) kâr elde etti.

Çin'deki endüstri oyuncularının elindeki pil hammaddesi stokları azalıyor, bu da piyasada daralma olduğunu gösteriyor. Zijin Madencilik Grubu Şirketi, gelir raporunda kısa vadede fiyatların daha da yükselebileceğini belirtti.

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Tianqi yetkilileri, kazanç açıklaması toplantısında, "Yurtdışı tedarik, politika ve lojistikten etkilenebilir ve bazı üretim yeniden başlatmaları, piyasaya gerçek arzın geri dönmesi için zaman alacaktır" şeklinde konuştu. Şili merkezli SQM şirketi bu yılki üretim tahminlerini yükseltirken, Çinli Chengxin Lithium Group Co. ise Zimbabve ve Nijerya'da lityum sülfat tesisleri kurmak için 476 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

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