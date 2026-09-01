Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Maden
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,97 %-1,07
        DOLAR 48,2754 %0,03
        EURO 56,0613 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.761,97 %-2,02
        BITCOIN 78.251,00 %-0,76
        FAİZ 39,96 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 100,31 %-2,87
        GBP/TRY 65,4488 %0,03
        EUR/USD 1,1604 %-0,12
        BRENT PETROL 91,44 %1,18
        ÇEYREK ALTIN 11.058,87 %-1,99
        Haberler Ekonomi Maden Lityum üreticileri rekor kar elde etti

        Lityum üreticileri rekor kar elde etti

        Lityum üreticileri, hızla büyüyen enerji depolama sektöründen gelen talebin pil fiyatlarını artırmasıyla rekor kâr elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Lityum üreticileri rekor kar elde etti

        Çin'in önde gelen lityum üreticilerinden Tianqi Lithium Corp. ve Ganfeng Lithium Group Co., yılın ilk yarısında son üç yılın en yüksek net gelirini açıkladı. Tianqi Lithium Corp., artan talep ve arzı etkileyen faktörler nedeniyle 2026 yılının geri kalanında piyasanın daralacağını öngörüyor.

        Çin'in küresel olarak yakından takip edilen pil hammaddesi spot fiyatı, veri merkezlerinin ve yenilenebilir enerjinin büyümesine bağlı enerji depolamanın önemli bir talep kaynağı haline gelmesiyle yılın ilk yarısında yüzde 22 oranında arttı. Bu artış, lityum piyasasının hızlı arz artışı nedeniyle birkaç yıldır dalgalanma göstermesinin ardından geldi.

        REKLAM

        Bloomberg'in haberine göre ABD merkezli Albemarle Corp. da küresel lityum talebinin Mayıs ayına kadar bir önceki yıla göre yüzde 45 arttığını açıkladı. Bir önceki yıl zarar eden Avustralyalı PLS Group ise, 30 Haziran'a kadar olan 12 aylık dönemde 526 milyon Avustralya doları (377 milyon ABD doları) kâr elde etti.

        Çin'deki endüstri oyuncularının elindeki pil hammaddesi stokları azalıyor, bu da piyasada daralma olduğunu gösteriyor. Zijin Madencilik Grubu Şirketi, gelir raporunda kısa vadede fiyatların daha da yükselebileceğini belirtti.

        REKLAM

        Tianqi yetkilileri, kazanç açıklaması toplantısında, "Yurtdışı tedarik, politika ve lojistikten etkilenebilir ve bazı üretim yeniden başlatmaları, piyasaya gerçek arzın geri dönmesi için zaman alacaktır" şeklinde konuştu. Şili merkezli SQM şirketi bu yılki üretim tahminlerini yükseltirken, Çinli Chengxin Lithium Group Co. ise Zimbabve ve Nijerya'da lityum sülfat tesisleri kurmak için 476 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #lityum
        #ekonomi
        #madencilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?