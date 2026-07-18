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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Makine ve Kimya Endüstri'sinden Kara Kuvvetleri'ne yüklü miktarda MPT-76 MH teslimatı

        Makine ve Kimya Endüstri'sinden Kara Kuvvetleri'ne yüklü miktarda MPT-76 MH teslimatı

        Makine ve Kimya Endüstri (MKE), daha hafif ve ergonomik yapısıyla geliştirilen MPT-76 MH milli piyade tüfeğinin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. NATO standartlarını başarıyla geçen tüfek, yüksek dayanıklılığı ve operasyonel kabiliyetiyle öne çıkıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 14:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Milli piyade tüfeğinde yeni teslimat

        MAKİNE ve Kimya Endüstri (MKE) A.Ş., 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren milli piyade tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli MPT-76 MH'ın yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti.

        MKE'den yapılan açıklamaya göre; MKE Kırıkkale Silah Fabrikası’nda üretilen ve altında Türk mühendislerin imzası bulunan MPT-76 MH, Türk askerinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi. MPT-76’ya göre yaklaşık 500 gram hafifletilen ve yaklaşık 3 kilo 750 gram ağırlığındaki tüfek, daha hafif ve ergonomik yapısıyla piyadenin hareket kabiliyetini artırıyor. 600 metre etkili menzile sahip MPT-76MH, dakikada 750 atış yapabiliyor.

        MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ YÜKSEK İHRACAT POTANSİYELİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

        42’si NATO, 16’sı yerli standartlarda olmak üzere toplam 58 testi başarıyla geçen kendi kalibresinde dünyadaki tek piyade tüfeği olan MPT-76 MH, sahip olduğu yüksek güvenilirlik, dayanıklılık ve hafif yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetine önemli katkı sağlıyor.

        Yeni nesil piyade tüfekleri, gerçekleştirilen sevkiyatla Mehmetçiğin kullanımına sunulmak üzere güvenli şekilde birliklere ulaştırıldı. Sahip olduğu özelliklerle milli piyade tüfeği, dost ve müttefik ülkelerin orduları tarafından da tercih edilirken; yüksek ihracat potansiyeliyle dikkat çekiyor.

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