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        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz ve En Yakıt'tan şarj iş birliği

        Mercedes-Benz ve En Yakıt'tan şarj iş birliği

        Mercedes-Benz Otomotiv ve En Yakıt iş birliği kapsamında geliştirilen yüksek hızlı şarj ağının ilk istasyonları hizmete başladı. Premium konsepte sahip ilk istasyonlar Edirne Otoyolu üzerindeki Karbey Dinlenme Tesisleri'nde (İstanbul ve Edirne yönleri) karşılıklı olarak hizmete açıldı. Şarj istasyonları ilk aşamada 400 kW'a kadar yüksek güçte şarj hizmeti verebilecek, sonrasında soket başına maksimum 480 kW toplamda ise 720 kW'a kadar yüksek hızlı şarj kapasitesine ulaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 14:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mercedes ve En Yakıt'tan şarj iş birliği

        Mercedes-Benz Otomotiv, En Yakıt ile hayata geçirdiği yüksek hızlı şarj ağı projesinin ilk istasyonunu hizmete açtı.

        Mercedes-Benz’e özel tasarımı, yüksek şarj kapasitesi ve premium müşteri deneyimiyle öne çıkan istasyonların ilki, Edirne Otoyolu üzerindeki Karbey Dinlenme Tesisleri'nde, karşılıklı yönlerde hizmet vermeye başladı.

        İstanbul ve Edirne yönlerinde karşılıklı olarak konumlanan premium konsepte sahip istasyonlar, soket başına maksimum 480 kW toplamda ise 720 kW’a kadar yüksek şarj gücüne ulaşacak.

        Her iki lokasyonda bulunan toplam 8 soket sayesinde aynı anda 8 elektrikli araç şarj edilebilecek.

        HEDEF 140'INCI YILDA 140 SOKET

        Elektrikli mobilitenin gelişiminde araç teknolojileri kadar şarj altyapısının da belirleyici olduğuna dikkat çeken Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, "Türkiye’de elektrikli araç sayısı her yıl giderek artarak 440 bin adedi aşmış durumda. Bu veriler, otomotiv sektöründeki dönüşümün ne kadar hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor. Biz de 2026 yılının ilk yarısında toplam 3.418 elektrikli araç satışı ile toplam satışımız içerisindeki elektrikli araç oranımızı yüzde 28’e çıkarttık. Bu satış adetlerinde Mayıs ayında lansmanları gerçekleşen yeni GLB ve yeni GLC’nin payı büyük" dedi.

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        2 yıl içerisinde 40’a yakın şarj lokasyonu ve Mercedes-Benz’in 140. yılına özel 140’tan fazla soketin aktifleştirilmesi için yola çıktıklarını belirten Bayrak, "Şarj istasyonlarımızı markamızın global kalite ve üst düzey tasarım standartlarını karşılayacak şekilde oluşturuyoruz. Premium konseptte hayata geçirilecek bu istasyonlar yalnızca yüksek hızlı şarj noktaları değil, aynı zamanda uzun yolculuklarda sürücülerimizin konforunu ön planda tutan yaşam alanları olacak" dedi.

        SIRADA YENİ LOKASYONLAR VAR

        Ankara, Bodrum, Bolu, Adana, Çeşme ve İstanbul'da yeni istasyonların devreye alınmasının planlandığını ifade eden Bayrak, söz konusu illerin seçiminde elektrikli otomobil yoğunluğu, mevcut şarj altyapısının yeterliliği, planlanan istasyonların potansiyel trafiği gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

        En Yakıt İcra Kurulu Başkanı Özcan Akcan da, Edirne Otoyolu Karbey Dinlenme Tesisleri’nde hizmete aldıkları ilk premium hızlı şarj istasyonuyla yüksek şarj kapasitesini, erişilebilirliği ve sürücü konforunu aynı noktada buluşturduklarını söyledi.

        Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz elektrikli araç müşterileri, tüm şarj istasyonlarında yüzde 14 indirim avantajından yararlanabilecek.

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