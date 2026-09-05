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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomistlerin eylül ayı faiz tahmini belli oldu

        Ekonomistlerin eylül ayı faiz tahmini belli oldu

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        Ekonomistlerin eylül ayı faiz tahmini belli oldu

        AA Finans'ın, TCMB'nin 10 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

        Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

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        #merkez bankası
        #TCMB
        #FAİZ
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