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        Haberler Ekonomi Teknoloji Microsoft'tan 3 ayda 36,6 milyar dolar net kâr

        Microsoft'tan 3 ayda 36,6 milyar dolar net kâr

        Microsoft'un kârı, bulut gelirlerindeki artışın da etkisiyle temmuz-eylül döneminde yüzde 32 yükselerek 36,6 milyar dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Microsoft'tan 36,6 milyar dolar net kâr

        Mali takviminde 30 Eylül'de biten 3 aylık dönemi, 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri temmuz-eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 92,3 milyar dolara ulaştı. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 77,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Microsoft'un net kârı da aynı dönemde yüzde 32 artışla 36,6 milyar dolara çıktı.

        Şirketin net kârı geçen senenin aynı döneminde 27,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin hisse başına kârı, bu dönemde 3,72 dolardan 4,92 dolara yükseldi.​​​​​​​

        Microsoft'un geliri ve kârı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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        Şirket, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 45,2 milyar dolar sermaye harcaması yaptı.

        BULUT GELİRLERİNDE ARTIŞ

        Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella, müşterilere teknoloji yelpazeleri genelinde daha fazla yetenek, seçenek, kontrol ve maliyet verimliliği sunduklarını belirtti.

        Kuruluşların kendi yapay zeka sistemlerini oluşturmalarına ve bunların kontrolünü ellerinde tutmasına yardımcı olduklarına işaret eden Nadella, "İnovasyonumuzu her sektörde giderek artan bir benimsenme oranına ve gerçek dünyada somut etkilere dönüştürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Microsoft'un Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi Amy Hood da 2027 mali yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarına değinerek, bulut gelirlerinin yüzde 30 artışla 63,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

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        Hood, "Gelir, faaliyet kârı ve hisse başına kazanç kalemlerinin tamamında beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ettik." ifadesini kullandı.

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