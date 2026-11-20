Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerel üretime ve üreticiye desteğini uzun yıllardır sürdüren Migros, yerel tarımın üretim gücünü artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adımı tamamladı.

Kendi markası ve Anadolu Lezzetleri markalı bakliyat, pirinç ve bulgur ürünlerinde yüzde 100 yerli mahsul hedefine ulaşan şirket, tüketicilerine yerli ürün güvencesi sunuyor.

Migros, söz konusu adımla Türkiye'de bakliyat, pirinç ve bulgur üretiminin artırılmasına, yerel üreticilerin desteklenmesine ve ithalatı bulunan ürünlerin yerli üretimle karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Hedefe ulaşılması, şirketin yerel tarıma yönelik uzun vadeli yaklaşımının bir sonucunu oluşturuyor. Farklı bölgelerde valilikler ve ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunda üretici birlikleri, kooperatifler ve yerel üreticilerle işbirlikleri geliştiren Migros, planlı üretim, alım garantisi, eğitim ve teknik destek çalışmalarıyla üretimin sürdürülebilir şekilde büyümesini destekliyor.

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Şirket, bu sayede çiftçinin daha öngörülebilir koşullarda üretim yapmasına, yerli mahsulün değer kazanmasına ve üretim miktarlarının artmasına katkıda bulunuyor.

Migros, 50'den fazla ilde 300'den fazla yerel tedarikçi ve 60'ı aşkın kooperatifle yerel üretim, iyi tarım ve rejeneratif tarım teknikleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, Kayseri'nin yerli yeşil mercimeği, Diyarbakır'ın Karacadağ pirinci ve kırmızı mercimeği, Mardin'in bulguru, Bafra'nın pilavlık pirinci, Erzurum'un İspir fasulyesi, Edirne'nin İpsala pirinci, Balıkesir'in Gönen baldo pirinci ve Niğde'nin barbunyası gibi farklı yörelerin yerel ve coğrafi işaretli ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

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"YEREL TARIMA VE ÜRETİCİLERE DAHA FAZLA DEĞER YARATTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, sorumluluklarının bugünün ürününü tedarik etmenin yanı sıra yarının tarımsal üretiminin devamlılığına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Baydur, Türkiye'de yetişen ürünlerin üretimini artırarak hem yerel tarıma ve üreticilere daha fazla değer yarattıklarını, hem de ithalatı olan ürünlerin giderek daha fazla yerli üretimle karşılanmasına katkı sağladıklarını aktardı.

Migros markalı bakliyat, pirinç ve bulgur ürünlerinin tamamını yerli mahsule dönüştüreceklerine ilişkin daha önce söz verdiklerini ifade eden Baydur, şunları kaydetti:

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"İl il gezerek, doğru ürünü doğru coğrafyada ürettirebilmek veya üretimi doğru tekniklerle artırmak için yoğun çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaların karşılığını almış ve sözümüzü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan böyle müşterilerimiz 'Acaba yerli mi?' diye paketin arkasına bakmak zorunda kalmayacak. Migros'a duydukları güvenle yüzde 100 yerli bakliyat, pirinç ve bulgurlarını alabilecek."