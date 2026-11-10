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        Haberler Ekonomi Teknoloji Netaş’ın satış gelirleri yüzde 60 yükseldi

        Netaş’ın satış gelirleri yüzde 60 yükseldi

        Netaş, 2026 yılının ilk dokuz ayında siparişlerini TL bazında yüzde 87 artırarak 8,1 milyar TL'den 15,2 milyar TL'ye yükseltti. Satış gelirlerini ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 büyüterek 8,4 milyar TL'den 13,4 milyar TL seviyesine taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Netaş'ın satış gelirleri yüzde 60 yükseldi

        Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Netaş, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk dokuz ayındaki siparişleri ABD doları bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 oranında artarak 333,4 milyon ABD doları, satış gelirleri ise yüzde 35 büyüyerek 293 milyon ABD doları seviyesine ulaştı.

        Telekom segmenti, 2026 yılında artan satış hacmi sayesinde satış gelirlerinin yüzde 51’ini oluştururken, alınan siparişler içindeki payı yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti. Telekom segmentine ait satış büyümesi ise yüzde 92 seviyesinde gerçekleşirken; segment 6,8 milyar TL satış hacmi oluşturdu. Bir önceki yıla göre yüzde 88 büyüyen segmentin siparişleri 6,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

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        Aynı dönemde Sistem Entegrasyonu segmentinin sipariş artışı yüzde 100 seviyesinde gerçekleşirken, satış gelirlerindeki artış yüzde 34 oldu. İlgili segmentte alınan siparişler 7,7 milyar TL ve satış gelirleri 5,3 milyar TL olarak kaydedildi. Kârlılık bazında ise Sistem Entegrasyonu segmenti, Şirket’in brüt ve faaliyet kârlılığının en önemli kısmını oluşturdu.

        Netaş CEO’su Sinan Dumlu şu açıklamada bulundu:

        “Yılın ilk yarısındaki performansımızı üçüncü çeyrekte de devam ettirdik. Satış gelirleri ve alınan siparişlerdeki büyümeye ek olarak, Şirket’in kârlılığı da bu dönemde önemli düzeyde artış sergiledi. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle Şirket’in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) bir önceki yıla göre yüzde 280, net kârı ise yüzde 149 düzeyinde artış sergiledi. Cari dönem itibariyle Şirket’in net kârı 125 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

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        Üçüncü çeyrekte finans, enerji ve sağlık sektörlerinde kritik altyapı projeleri üstlenirken, telekomda yeni siparişler aldık; savunma ve havacılıkta ise Ar-Ge teslimatlarımızı devam ettirdik ve ayrıca yeni siparişler de aldık. Farklı iş kollarımızdan gelen bu performans, dengeli büyüme yaklaşımımızı destekliyor.”

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