Opera 100 milyon kullanıcıya ulaştı

Opera, PC tarayıcılarında aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Ekim 2026 itibarıyla kaydedilen bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık büyümeye karşılık geliyor. Son 12 ayda 14 milyon yeni aylık aktif kullanıcı kazanan şirketin PC kullanıcıları, masaüstü ve mobil tarayıcılarını her ay kullanan yaklaşık 290 milyon kişinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

Opera'nın kullanıcı sayısındaki artış, şirketin özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika gibi pazarlardaki büyüme stratejisini sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Bilgisayarlarda önceden yüklü gelen tarayıcıların yaygın olarak tercih edildiği bu pazarlarda Opera, kullanıcılara farklı özellikler ve deneyimler sunan alternatif bir tarayıcı olarak konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Şirket, rekabette bilgisayarlarda varsayılan tarayıcı olarak yer almaktan ziyade, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ürün ve özelliklere odaklanıyor. Bu doğrultuda üretkenlik, kişiselleştirme, oyun, dijital denge ve yapay zekâ alanlarında geliştirdiği çözümlerle kullanıcıların değişen beklentilerine yanıt vermeyi hedefliyor.

Opera Tarayıcılar ve Yapay Zekâdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Krystian Kolondra, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Giderek daha fazla kullanıcının bilgisayarlarında Opera'yı tercih etmesi bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Ekiplerimiz, tarayıcı teknolojilerini geliştirmek ve kullanıcıların günlük dijital deneyimlerine katkı sağlayacak yenilikler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tarayıcı geliştirme alanında 30 yılı geride bırakmış olsak da önümüzde hâlâ keşfedilecek ve geliştirilecek pek çok alan olduğuna inanıyoruz.”