Otomotivden 8 ayda 27 milyar doları aşan ihracat

Otomotiv endüstrisi, ağustos ayında da Türkiye ihracatındaki liderliğini sürdürdü. Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektörün ağustos ayı ihracatı 2 milyar 791 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörünün dış satımdaki payı yüzde 11,9 oldu.

Sektörün ocak-ağustos dönemindeki toplam ihracatı ise 27 milyar 200 milyon dolar seviyesini aştı.

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TEDARİK İHRACATINDA 1.2 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Ağustos ayında otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 208 milyon dolar oldu.

Yılın ilk sekiz ayında ise tedarik endüstrisinin ihracatı 10 milyar 677 milyon dolara ulaşırken, toplam otomotiv ihracatı içindeki payı yüzde 39,2 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında ürün gruplarına göre ihracatta; binek otomobiller 626 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 521 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs grubu 189 milyon dolar ve çekiciler 184 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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ALMANYA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Türkiye otomotiv sektörünün en önemli ihracat pazarı ağustos ayında da Almanya oldu.

Almanya’ya yapılan otomotiv ihracatı 489 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık 305 milyon dolarla ikinci, Fransa ise 288 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ülke grupları bazında ise Avrupa Birliği ülkeleri ihracattaki ağırlığını korudu. Ağustos ayında AB ülkelerine yapılan otomotiv ihracatı 1 milyar 942 milyon dolar olurken, grubun toplam ihracattaki payı yüzde 70 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk sekiz ayında da Avrupa Birliği ülkeleri 20 milyar 60 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 74'lük payla Türkiye otomotiv sektörünün en önemli pazarı olmayı sürdürdü.