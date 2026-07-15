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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında gerilime bağlı yükseliş sürüyor

        Petrol fiyatlarında gerilime bağlı yükseliş sürüyor

        ABD-İran arasında ateşkes sürecinin yeniden bozulması ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim petrol fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu. Brent petrol tekrar 85 doların üzerini gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 09:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında gerilime bağlı yükseliş sürüyor

        ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini duyurması ve saldırıların artmasının ardından dün Brent petrol fiyatları 1 ayın zirvesine çıkmıştı.

        Brent petrol bugün de yükselişini sürdürdü. Brent petrol Çarşamba günü yüzde 1'e yakın artış ile TSİ 09.30 itibarıyla 85,39 doları gördü.

        TRUMP: HÜRMÜZ'DE YÜZDE 20 GEÇİŞ ÜCRETİNDEN VAZGEÇTİK

        ABD ordusu, Salı gecesi İran'a karşı art arda üçüncü gece de hava saldırılarına başladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırı haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "CENTCOM, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İran'a karşı art arda üçüncü gece hava saldırılarına başladı" ifadeleri kullanıldı. Bu saldırıların, İran güçlerine ağır kayıplar verdireceği belirtilen açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceği öne sürüldü.

        ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı koruma sağladıkları Körfez ülkelerinin kendilerine ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Para harcıyoruz ve yardım ettiğimiz ülkeler, kendilerine sağladığımız koruma karşılığında bize ödeme yapacak" dedi.

        Ardından tepkiler sonrası geri adım atan ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargo gemilerinden yüzde 20 geçiş ücreti alınması planından vazgeçtiklerini açıkladı. Trump "Ortadoğu liderliğiyle yaptığımız son derece verimli görüşmeler doğrultusunda, yüzde 20'lik geçiş ücreti, çeşitli Körfez devletlerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

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