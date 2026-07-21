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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 21 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 21 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Temmuz 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,73 değer kaybederek 13.968,86 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,20 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,70 değer kazanarak 6.182,24 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        21 Temmuz 2026 Salı, BIST 100 günü -0,73 düşerek 13.968,86 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14127.8000 puandan işlem görürken en düşük 13916.0800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUPWR,ISVEA,AVGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DITAS,SKBNK,SUNTK.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.101.848.982.75 TL), ASELS (12.374.584.963.00 TL), KTLEV (10.312.411.669.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        317.50
        -3.20 %
        16.101.848.983
        A
        360.00
        1.55 %
        12.374.584.963
        K
        175.00
        -3.05 %
        10.312.411.670
        A
        300.00
        1.27 %
        9.294.267.891
        I
        12.93
        -1.90 %
        9.094.023.477
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        105.60
        10.00 %
        4.635.761.485
        I
        33.28
        9.98 %
        1.690.975.499
        A
        17.96
        9.98 %
        36.677.932
        A
        45.42
        9.98 %
        400.180.262
        A
        110.20
        9.98 %
        732.929.947
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        21.42
        -10.00 %
        109.667.831
        S
        16.12
        -9.99 %
        505.073.764
        S
        41.30
        -9.98 %
        257.328.652
        B
        52.30
        -9.98 %
        65.270.832
        G
        17.73
        -9.95 %
        205.436.055
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Temmuz 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 47,20 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,02 yükseliş ile 53,88 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,20
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        53,88
        0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Temmuz 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,74 :artarakazalarak 4.077,66 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,70 yükseliş sonucu 6.182,24 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,70 yükselerek 10.107,97 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.308,22.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.077,66
        1,74 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.182,24
        1,70 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.308,22
        1,70 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.107,97
        1,70 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,75 yükseliş ile 66.655,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,50 artış ile 1.928,35 dolar.Brent Petrol ise 90,98 dolar

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