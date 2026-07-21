Piyasa kapanışı: 21 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

21 Temmuz 2026 Salı, BIST 100 günü -0,73 düşerek 13.968,86 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14127.8000 puandan işlem görürken en düşük 13916.0800 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUPWR,ISVEA,AVGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DITAS,SKBNK,SUNTK.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.101.848.982.75 TL), ASELS (12.374.584.963.00 TL), KTLEV (10.312.411.669.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Temmuz 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 47,20 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,02 yükseliş ile 53,88 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (21 Temmuz 2026 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,74 :artarakazalarak 4.077,66 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,70 yükseliş sonucu 6.182,24 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,70 yükselerek 10.107,97 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.308,22.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,75 yükseliş ile 66.655,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,50 artış ile 1.928,35 dolar.Brent Petrol ise 90,98 dolar