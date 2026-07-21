Piyasa kapanışı: 21 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Temmuz 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,73 değer kaybederek 13.968,86 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,20 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,70 değer kazanarak 6.182,24 liraya yükseldi.
21 Temmuz 2026 Salı, BIST 100 günü -0,73 düşerek 13.968,86 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14127.8000 puandan işlem görürken en düşük 13916.0800 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUPWR,ISVEA,AVGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DITAS,SKBNK,SUNTK.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.101.848.982.75 TL), ASELS (12.374.584.963.00 TL), KTLEV (10.312.411.669.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
317.50 ₺
|
-3.20 %
|
16.101.848.983
|
360.00 ₺
|
1.55 %
|
12.374.584.963
|
175.00 ₺
|
-3.05 %
|
10.312.411.670
|
300.00 ₺
|
1.27 %
|
9.294.267.891
|
12.93 ₺
|
-1.90 %
|
9.094.023.477
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
105.60 ₺
|
10.00 %
|
4.635.761.485
|
33.28 ₺
|
9.98 %
|
1.690.975.499
|
17.96 ₺
|
9.98 %
|
36.677.932
|
45.42 ₺
|
9.98 %
|
400.180.262
|
110.20 ₺
|
9.98 %
|
732.929.947
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
21.42 ₺
|
-10.00 %
|
109.667.831
|
16.12 ₺
|
-9.99 %
|
505.073.764
|
41.30 ₺
|
-9.98 %
|
257.328.652
|
52.30 ₺
|
-9.98 %
|
65.270.832
|
17.73 ₺
|
-9.95 %
|
205.436.055
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Temmuz 2026 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 47,20 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,02 yükseliş ile 53,88 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,20 ₺
|
0,02 %
|
E
|
53,88 ₺
|
0,02 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Temmuz 2026 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,74 :artarakazalarak 4.077,66 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,70 yükseliş sonucu 6.182,24 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,70 yükselerek 10.107,97 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.308,22.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.077,66 ₺
|
1,74 %
|
6.182,24 ₺
|
1,70 %
|
40.308,22 ₺
|
1,70 %
|
10.107,97 ₺
|
1,70 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,75 yükseliş ile 66.655,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,50 artış ile 1.928,35 dolar.Brent Petrol ise 90,98 dolar