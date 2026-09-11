Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi hafif yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı.

Buna göre piyasa katılımcılarının 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,43 seviyesindeyken, Eylül ayında yüzde 29,61'e yükseldi.

Böylece piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi 0,18 puan arttı.

12 AY SONRASI BEKLENTİ YATAY

Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki yüzde 23,69 seviyesinden yüzde 23,70'e yükseldi.

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24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 18,03'ten yüzde 18,32'ye çıktı.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 51,57 OLDU

Katılımcıların cari yıl sonu ABD doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 51,66 TL iken, bu anket döneminde 51,57 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 57,43 TL'den 58,60 TL'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 37

Katılımcıların BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40'tan yüzde 37'ye geriledi.

Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.

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BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Piyasa katılımcılarının 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi bir önceki ankette yüzde 3,1 iken, Eylül ayında yüzde 3'e geriledi.

2027 yılı büyüme beklentisi de yüzde 4'ten yüzde 3,9'a düştü.

Anket, 7-9 Eylül 2026 tarihleri arasında 67 katılımcının yanıtlarıyla gerçekleştirildi.