Rekabet Kurumu, Sony hakkında PlayStation platformundaki dijital oyun ve oyun içi içerik satışlarına yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Sony'nin PlayStation mağazasında uyguladığı komisyon oranlarının aşırı yüksek olup olmadığı ve bu uygulamanın dijital oyun fiyatlarını artırıp artırmadığı incelenecek.

DİJİTAL OYUNLARDA YÜKSEK KOMİSYON İDDİASI

Rekabet Kurumu'nun incelemesinde, Sony'nin PlayStation mağazası üzerinden gerçekleştirilen dijital oyun ve oyun içi içerik satışlarında uyguladığı komisyon oranları mercek altına alınacak.

Bu kapsamda, söz konusu komisyonların dijital oyun fiyatlarının kutulu versiyonların fiyatlarını aşmasına neden olup olmadığı da değerlendirilecek.

REKLAM

RAKİP SATIŞ KANALLARININ ÖNÜ KESİLİYOR MU?

Soruşturmanın bir diğer başlığını ise Sony'nin dijital oyun ve oyun içi içeriklerin PlayStation mağazası dışındaki alternatif satış kanalları üzerinden satılmasını engelleyip engellemediği oluşturuyor.

Şirketin bu yöndeki uygulamalarının rakip satış kanallarını dışlayarak rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı araştırılacak.

DAHA UCUZ ALTERNATİFLERİN ÖNÜ MÜ KESİLİYOR?

Rekabet Kurumu ayrıca Sony'nin oyun yapımcılarına yönelik uygulamalarının alternatif satış kanallarını sınırlayıp sınırlamadığını inceleyecek.

Bu uygulamalar nedeniyle oyuncuların daha uygun fiyatlı alternatiflere erişiminin engellenip engellenmediği de soruşturma kapsamında değerlendirilecek.