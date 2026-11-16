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        Haberler Ekonomi Enerji "Rüzgar enerjisinde hedeflere ulaşmanın anahtarı öngörülebilirlik ve finansman"

        "Rüzgar enerjisinde hedeflere ulaşmanın anahtarı öngörülebilirlik ve finansman"

        TÜREB Başkanı İbrahim Erden, COP31 kapsamında düzenlenen uluslararası panelde Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelini, 2040 hedeflerini ve deniz üstü rüzgar enerjisinin gelişim sürecini değerlendirdi. Erden, yatırım ortamının güçlendirilmesi için kamu, özel sektör ve finans kuruluşları arasında koordinasyonun önemine dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 16:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Rüzgar enerjisinde hedeflere ulaşmanın anahtarı öngörülebilirlik ve finansman"

        Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, COP31 kapsamında GWEC (Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi) ile ortak düzenlenen “Powering the Future Begins with Wind” (Geleceğe Güç Vermek Rüzgarla Başlar) başlıklı üst düzey panelde Türkiye'nin rüzgar enerjisi hedeflerine ve küresel enerji dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Panelin moderatörlüğünü GWEC CEO Yardımcısı Rebecca Williams üstlendi. Panelde İbrahim Erden'in yanı sıra CIP Partneri Michael Hannibal, Iberdrola İklim Değişikliği ve İş Birlikleri Direktörü Miguel Muñoz ve Envision Uluslararası İş Ürün Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başkanı Kane Xu da konuşmacı olarak yer aldı.

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        Türkiye'nin 2035 yılına kadar 35 GW rüzgar enerjisi kurulu gücüne ulaşmasını öngören “35'e 35” girişiminin, ülkenin 2040 enerji hedefleri açısından da önemli bir itici güç oluşturduğunu belirten Erden, rüzgar enerjisinin elektrifikasyon hedeflerine ulaşmada güneş enerjisiyle birlikte temel kaynaklardan biri olduğunu vurguladı.

        COP31'in yalnızca iklim hedeflerinin ve bildirgelerin ele alındığı bir platform olmadığını, aynı zamanda ülkeler, yatırımcılar ve sektör temsilcileri arasında somut iş birlikleri geliştirilmesine imkan sunduğunu ifade eden Erden, “COP'un gerçek değeri, dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirmesinde ve gelecekteki iş birlikleri, finansman ve rüzgar enerjisinin hayata geçirilmesi için ortaklıklar kurma imkanı sunmasında yatıyor” dedi.

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        Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çeken Erden, hidroelektrik kaynakların önemli ölçüde değerlendirilmiş olması nedeniyle rüzgar ve güneş enerjisinin ülkenin enerji dönüşümünde daha büyük bir rol üstleneceğini belirtti. Erden, “35'e 35 hedefi, Türkiye'nin yeni 2040 elektrifikasyon ve enerji hedefleri için de itici bir güç oluşturdu. Bu hedeflerle hükümete de gerekli teşviki ve ivmeyi sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

        "ÖNGÖRÜLEBİLİR HEDEFLER YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

        Rüzgar enerjisi yatırımlarının hızlanması için tüm paydaşların ortak ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Erden, hedeflerin yalnızca açıklanmasının yeterli olmadığını, düzenlemelere ve yasal çerçevelere de yansıtılması gerektiğini söyledi.

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        Yatırımcıların, proje geliştiricilerinin, finans kuruluşlarının ve sanayi sektörünün uzun vadeli planlama yapabilmesi için net hedeflere ihtiyaç duyduğunu belirten Erden, “Görünür ve sürdürülebilir hedefler olmadan ne yatırımcılar ne proje geliştiricileri ne kredi sağlayıcılar ne de sanayi sektörü planlama yapabilir ve kendilerini bu sürece uyarlayabilir. Her paydaşın kendi stratejisini ortak hedeflerle uyumlu hale getirmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

        Projelerin hayata geçirilmesinde finansmanın belirleyici rolüne de dikkat çeken Erden, finans kuruluşlarının sektörün ihtiyaçlarını ve proje geliştirme süreçlerini doğru anlamasının kritik olduğunu ifade etti. Rüzgar enerjisi projelerinin geliştirilmesi, uygulanması ve devreye alınmasının başarılı finansman mekanizmalarına bağlı olduğunu vurguladı.

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        DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİNDE YENİ DÖNEM

        Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi hazırlıklarının son beş yılda önemli bir aşama kaydettiğini belirten Erden, 2018 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan ancak başarısızlıkla sonuçlanan deniz üstü rüzgar enerjisi ihalesinden çıkarılan derslerin yeni dönemin şekillenmesinde etkili olduğunu söyledi.

        O dönemdeki temel sorunların yetersiz hazırlık ve kamu, özel sektör ile potansiyel uluslararası ortaklar arasındaki iletişim eksikliği olduğunu belirten Erden, TÜREB'in bu süreçte hükümet ile özel sektör arasında köprü görevi üstlendiğini kaydetti.

        Son üç-dört yılda bölgesel planlama, deniz üstü rüzgar enerjisi alanlarının belirlenmesi ve uygun yatırım mekanizmalarının oluşturulmasına odaklandıklarını ifade eden Erden, çalışmaların Türkiye'nin 2040 Ulusal Enerji Planı hedeflerine yansımasının önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

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        Erden, “Hükümetin ulaşmak istediği hedefler ortaya konulduğunda tüm paydaşlar bu hedefi görüyor ve kendi çalışmalarını buna göre şekillendirmeye başlıyor. Bizim buradaki rolümüz, hükümet ile özel sektör arasında bir köprü oluşturmak oldu” dedi.

        "RÜZGAR SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK GÜCÜ ŞEFFAFLIK VE İŞ BİRLİĞİ"

        Panelin kapanışında rüzgar enerjisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan TÜREB Başkanı İbrahim Erden, sektörün şeffaflık ve dayanışma kültürüne dikkat çekti.

        Enerji bağımsızlığı ve tedarik zinciri güvenliğinin günümüzün önemli başlıkları arasında yer aldığını belirten Erden, “Daha önce geleneksel sanayi kollarında da çalıştım. Rüzgar sektörüyle ilgili söyleyebileceğim şey, bu sektörün diğer tüm sektörler arasında en şeffaf ve en samimi olanı olduğudur. Bu özellik, rüzgar enerjisinin yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır” dedi.

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        COP31 Wind Day kapsamında gerçekleştirilen panel, Türkiye'nin rüzgar enerjisi hedeflerinin uluslararası iş birlikleri, güçlü sanayi altyapısı, öngörülebilir düzenlemeler ve sürdürülebilir finansman mekanizmalarıyla desteklenmesinin önemini ortaya koydu. Panel sonunda tüm katılımcılar günün anısına rüzgar türbinini imzaladılar.

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        #cop31
        #TÜREB
        #ekonomi
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