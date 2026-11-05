Sabancı'dan 19.6 milyar TL net kâr

Sabancı Holding, 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Stratejik öncelikleri doğrultusunda büyümesini sürdüren Sabancı Holding’in kombine geliri (temettü geliri hariç) yılın ilk dokuz ayında 1,3 trilyon TL olarak gerçekleşirken, konsolide net kârı ise 19,6 milyar TL’ye ulaştı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde, portföyünü değişen piyasa koşulları ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda şekillendiren Sabancı, Topluluk şirketlerinin operasyonel performansıyla finansal sonuçlarını desteklerken, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam etti.

7 MİLYAR TL’LİK PAY GERİ ALIM PROGRAMI BAŞLATILDI

2003 yılından bu yana kesintisiz kâr payı dağıtımıyla yatırımcılarına istikrarlı getiri sağlayan Sabancı Holding, disiplinli sermaye tahsisi yaklaşımı doğrultusunda, 16 Ekim tarihinde açıkladığı Pay Geri Alım Programı ile değer yaratma taahhüdünü sürdürdü. Sabancı Holding’in pay fiyatında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunun desteklenmesi, pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve pay fiyatının Holding faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasına katkı sağlanması amacıyla başlatılan programın süresi azami 3 yıl olarak belirlenirken, ayrılan azami fon tutarı 7 milyar TL oldu. 16 Ekim'de duyurulan pay geri alım programından bağımsız olarak, 19 Ekim tarihinde Sabancı Ailesi üyeleri Dilek Sabancı ve Serra Sabancı ile Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, CEO Kıvanç Zaimler ve CFO Mustafa Aydın toplam 2.776.300 lot Sabancı Holding payı satın aldı ve ilgili işlemler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyuruldu.

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“SON BEŞ YILDAKİ TOPLAM YATIRIMIMIZ 10 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, farklı sektörlerdeki faaliyetlerinden aldıkları güçle geleceğe yönelik adımlarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: “Sabancı Holding olarak değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen, fırsatları doğru zamanda değerlendiren bir yönetim yaklaşımına sahibiz. Bu yapıyı daha da güçlendirmek için faaliyet gösterdiğimiz alanlarda verimliliği artırmaya, kaynaklarımızı etkin kullanmaya ve yeni yatırımlarımızı hayata geçirmeye odaklanıyoruz. Yatırımlarımızda Türkiye’yi önceliklendirmeyi sürdürürken son beş yıldaki banka ve finansal hizmetler dahil toplam yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız ise 10 milyar dolara ulaştı. Topluluk şirketlerimizin performansı da izlediğimiz stratejiyi destekliyor. İşlerimizin potansiyeline inanıyor, önümüzdeki dönemde de finansal sağlamlığımızı koruyarak yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.”

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TOPLULUK ŞİRKETLERİ YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Sabancı Topluluğu şirketleri, yılın ilk 9 ayında stratejik büyüme alanlarındaki yatırımlarına devam ederken, öne çıkan gelişmeler şöyle sıralandı:

-Enerjisa Üretim, Muğla’daki Artuna, Gaia ve Falp rüzgâr enerji santralleri için uluslararası finans kuruluşları FMO ve DEG ile 180 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalayarak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-2) projelerinin finansman sürecini tamamladı. Ayrıca, 1.000 MW kurulu güce sahip YEKA-2 Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) projelerinde de 241’inci ve son türbinin kurulumu tamamlandı.

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-Enerjisa Enerji, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 7 yıl vadeli ve 207 milyon ABD doları karşılığı Türk lirası tutarında finansman anlaşması imzalarken, uluslararası finansman yaratma kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

-Topluluğun Türkiye’deki enerji yetkinliklerini ABD pazarına taşıyan şirketi Sabancı Renewables’ın Pepper ve Lucky 7 Güneş Enerjisi Santralleri’nde (GES) inşaat çalışmaları başlarken, yeni projelerle ABD portföyünün genişletilmesi çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. ABD’deki toplam yenilenebilir enerji portföyü, inşaat ve lisanslama aşamasındaki projeler de dahil olmak üzere 790 MW seviyesine ulaşırken, bu kapasiteyi artırmaya yönelik fırsatlar değerlendiriliyor.

-Akbank, 2026 yılının ilk 9 ayında ülke ekonomisine sağladığı kredi desteğini, 2 trilyon 334 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 3 trilyon 35 milyar TL seviyesine çıkardı.

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-Çimsa, Mersin Fabrikası’nda hayata geçirdiği yeni kalsiyum alüminat çimento (CAC) üretim hattını devreye aldı. Söz konusu yatırımla Çimsa’nın CAC kapasitesi 200 bin tona yaklaşırken, Çin hariç küresel pazarlardaki toplam tüketimin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına karşılayabilecek konuma geldi.

-Temsa, geliştirdiği 50 adet yüksek voltajlı lityum iyon batarya ve 10 adet güç dağıtım ünitesini Çekya’ya ihraç ederek otobüs dışındaki ilk ihracatını gerçekleştirdi. Öte yandan Temsa’nın geçtiğimiz haftalarda banttan indirdiği 26 bininci otobüsün elektrikli Avenue Neo olması da şirketin elektrifikasyon vizyonunun önemli bir göstergesi oldu.

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-Kordsa, kompozit segmentindeki güçlü talep ve operasyonel toparlanma sayesinde dokuz aylık dönemde güçlü performans sergiledi.

-Yenileme kanalının öncülüğünde artan satış hacmi, katma değeri yüksek ürünlerin satışlar içindeki payının yükselmesi ve maliyet verimliliği odaklı yönetim anlayışı, Brisa’nın operasyonel kârlılığını destekledi. Bu gelişmelerin katkısıyla şirketin FAVÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla kayda değer ölçüde arttı.

-Agesa, güçlü büyüme ivmesiyle sektördeki öncü konumunu ve yüksek kârlılık performansını korudu.