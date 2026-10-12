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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi birinci oldu

        Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi birinci oldu

        Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, dünyanın en prestijli işletme okulu sıralamalarından biri olan Financial Times Executive MBA 2026 Sıralaması'nda Türkiye birincisi oldu. Dünya genelinde 70'inci sırada yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, yönetici eğitiminde başarısını kanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 17:32 Güncelleme:
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        Sabancı prestijli sıralamada

        Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, dünyanın en prestijli işletme okulu sıralamalarından biri olan Financial Times Executive MBA 2026 Sıralaması’nda Türkiye birincisi oldu. Dünya genelinde 70'inci sırada yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, yönetici eğitiminde başarısını kanıtladı. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, sıralamanın kritik kategorilerinde de dünyanın önde gelen okulları arasında yer aldı.

        Sıralama kapsamında gerçekleştirilen mezun anketine katılım oranı yüzde 78'e yükseldi. Ankete davet edilen 46 mezundan 36'sı yanıt verdi. Bu yüksek katılım, mezunların programa duyduğu güçlü bağlılığı da yansıtıyor.

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        FAKÜLTE İLE KURULAN BAĞI YANSITIYOR

        İşletme eğitiminde dünyanın en saygın akreditasyon kuruluşlarından AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ve AMBA (Association of MBAs) akreditasyonlarına sahip Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, dünya standartlarındaki eğitim kalitesiyle iş dünyasına yön veren, küresel bakış açısına sahip liderler yetiştirmeye devam ediyor.

        Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker sonuçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Financial Times Executive MBA 2026 Sıralaması’nda Türkiye’den sıralamaya giren okullar arasında birinci sırada yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Sıralama ağırlığının yüzde 52'sini oluşturan altı kriter doğrudan mezunların yanıtlarına dayanıyor. Bu nedenle mezunlarımızın ankete yüzde 78 gibi yüksek bir oranla katılması bizim için ayrı bir anlam taşıyor ve mezunlarımızın Fakültemizle kurduğu güçlü bağı yansıtıyor. Mezunlarımızın değerlendirmesiyle belirlenen mezun ağı kriterinde dünya 12'ncisi, en yüksek ağırlığa sahip kriterlerden biri olan mezun maaşında ise dünya 27'ncisi olmamız, mezunlarımızın iş dünyasındaki güçlü konumunu ve birbirleriyle kurdukları değerli ağı ortaya koyuyor. Bu başarıda emeği olan akademik kadromuza, mezunlarımıza, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum.”

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