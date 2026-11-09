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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara sürpriz: Atatürk'e telefon

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara sürpriz: Atatürk'e telefon

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı ve Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Sabiha Gökçen'in adını taşıyan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Ata'nın ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde anlamlı bir anma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Terminale yerleştirilen nostaljik bir telefon aracılığıyla yolcular, Atatürk'e duydukları sevgi, minnet ve özlemi kendi sesleriyle dile getirdi. Farklı kuşaklardan yolcuların mesajlarıyla hayat bulan "Sesli Anıt", Atatürk'ün Cumhuriyet'e bıraktığı mirası ve Sabiha Gökçen'in bu mirastaki özel yerini bir kez daha hatırlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara sürpriz: Atatürk'e telefon

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen'in adını taşıyan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında yolcularını duygu dolu bir etkinlikte buluşturdu.

        Her gün binlerce yolcunun farklı şehirlere ve ülkelere uzanan yolculuğuna ev sahipliği yapan havalimanında bu kez misafirler Atatürk'e duyulan ortak sevgi ve özlem etrafında bir araya geldi. Terminale yerleştirilen özel bir nostaljik telefon ile havalimanı misafirleri Ata'ya seslenmeye davet edildi. Ahizeyi kaldıran misafirler, Atatürk'e söylemek istediklerini kendi cümleleriyle kaydederek 10 Kasım'a özel bir sesli hatıranın parçası oldu.

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        ATATÜRK'ÜN MANEVİ KIZINDAN GÖKYÜZÜNE UZANAN MİRAS

        1925 yılında Atatürk tarafından manevi evlat edinilen Sabiha Gökçen, Cumhuriyet'in kadınlara açtığı yeni ufukların simge isimlerinden biri oldu. Gökçen, Türkiye'nin ve dünyanın ilk kadın askerî pilotu olarak adını havacılık tarihine büyük harflerle yazdırdı. Sabiha Gökçen'in adı, bugün İstanbul'un dünyaya açılan en önemli kapılarından birinde yaşamaya devam ediyor. Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde, onun manevi kızının adını taşıyan havalimanında gerçekleştirilen "Sesli Anıt" etkinliği, bu güçlü tarihsel bağı yolcuların kendi sesleriyle bugüne taşıdı.

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        KUŞAKLAR DEĞİŞTİ, ÖZLEM DEĞİŞMEDİ

        "Büyük bir özlemle ve minnetle andığımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ne söylemek isterdiniz? Şimdi sizi dinliyoruz." çağrısıyla gerçekleştirilen etkinlik, farklı yaşlardan ve kuşaklardan terminal misafirlerini ortak bir duyguda buluşturdu.

        Misafirlerin kimi birkaç kelimeyle kimi uzun mesajlarla Atatürk’e seslendi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bırakılan duygu dolu mesajlardan bazıları şöyleydi:

        “Açtığın yolda ve gösterdiğin hedefte, aklın ve bilimin ışığında yürümeye devam ediyoruz.”

        “Geçmişimizin kahramanı, geleceğimizin umudusun Ata’m. Seni çok seviyoruz, ruhun şad olsun.”

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        “Paşam, bugün Sabiha Gökçen’in adını taşıyan bu meydandan sana sesleniyoruz. Bize bıraktığın cesaret de hedefler de ilk günkü gibi. Gözün arkada kalmasın.”

        Sevgi, minnet ve özlem duygularının öne çıktığı mesajlar, Atatürk’ün toplumun ortak hafızasındaki yerini ve 10 Kasım’ın kuşakları buluşturan anlamını bir kez daha ortaya koydu.

        09.05'TE DURAN SAATLER, ATATÜRK'E DUYULAN ÖZLEMİN SİMGESİ OLDU

        Etkinliğe katılarak Atatürk'e mesaj bırakan yolculara, Ulu Önder’in 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumduğu anı simgeleyen özel tasarım saatler takdim edildi. Akrep ve yelkovanı 09.05'e sabitlenen saatler, Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin anlamlı bir hatırasına dönüştü.

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        İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, "Sesli Anıt" etkinliğiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün hatırasını bu kez yolcuların sesleriyle yaşattı.

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        #Sabiha Gökçen Havalimanı
        #10 kasım
        #Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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