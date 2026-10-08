Samsung'tan tarihe geçen rekor

Yapay zeka devrimi teknoloji dünyasının dengelerini kökten değiştirirken, bu dönüşümün en somut yansımalarından biri bellek çipi pazarında yaşanıyor. Veri merkezlerinden bulut bilişime, büyük dil modellerinden otonom sistemlere kadar her alanda hızla artan ihtiyaç, yüksek performanslı bellek çiplerine talebi patlattı ve arz-talep dengesini bozdu. İşte bu dalganın tam merkezinde yer alan Samsung Electronics, üçüncü çeyrekte daha önce hiçbir teknoloji şirketinin görmediği bir kâr rekoruna imza attı. Güney Kore’nin en büyük teknoloji devi, yapay zeka altyapı yatırımlarının hız kesmeden sürmesi sayesinde bellek satışlarını rekor seviyelere taşıdı ve 100 trilyon won sınırını aşan ilk teknoloji şirketi unvanını kazandı.

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TARİHİ KÂR REKORU VE DOKUZ KATLIK SIÇRAMA

Samsung Electronics, 3 Temmuz-30 Eylül dönemine ilişkin öncü verilerinde faaliyet kârının 107,4 trilyon won seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini duyurdu. Bu rakam, LSEG SmartEstimate’in 106,1 trilyon wonluk beklentisinin hafif üzerinde yer alırken, bir teknoloji şirketinin çeyreklik bazda ulaştığı en yüksek kâr rekoru olarak kayıtlara geçti. Şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse dokuz katlık bir artış yaşadığını açıkladı. Üçüncü çeyrek geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 127 artarak 195 trilyon won seviyesine yükseldi.Bu performans, Samsung’un üst üste dördüncü çeyrekte rekor faaliyet kârı açıklaması anlamına geliyor. Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi, yapay zeka altyapı yatırımlarının arz artışını geride bırakmasıyla derinleşen küresel bellek kıtlığından maksimum faydayı sağladı.

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YAPAY ZEKA VE HBM TALEBİ KÂRI NASIL PATLATTI?

Kâr artışının büyük bölümü bellek çiplerinden geldi. Geleneksel DRAM ve NAND çiplerinin yanı sıra, yapay zeka uygulamalarında devasa veri işleme kapasitesi için kritik öneme sahip yüksek bant genişlikli bellek (HBM) talebi hızla yükseldi. Douglas Research Advisory’den Douglas Kim’in tahminine göre Samsung’un üçüncü çeyrekte HBM bit sevkiyatı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 50’ye yakın arttı. Şirket, HBM pazarında SK Hynix’le arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor.Samsung ve Micron, arz-talep dengesizliğinin 2028’e kadar devam etmesini bekliyor. Ancak Çinli rakiplerin yükselişi ve yapay zekâ harcamalarında olası bir yavaşlama, uzun vadeli kârlılık görünümü için risk oluşturuyor.

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HİSSELER REKORA RAĞMEN SESSİZ KALDI

Rekor kâr açıklamasına rağmen Samsung hisseleri erken işlemlerde yüzde 0,2 geriledi. KOSPI endeksi ise yüzde 0,5 düşüş kaydetti. Hissenin Haziran’daki rekor seviyesinden bu yana yüzde 25’ten fazla değer kaybetmesi, yatırımcıların yapay zekâ patlamasının sürdürülebilirliğine dair endişelerini yansıtıyor. Analistler ayrıca Güney Kore wonunun dolar karşısında güçlenmesinin, yurt dışı satışların yerel para birimine çevrildiğinde değerini düşürmesini de dikkate alarak tahminlerini aşağı yönlü revize etti.Mirae Asset Securities’ten piyasa analisti Kim Seok-hwan, “Piyasanın odağı, bir yıl önce başlayan keskin kâr büyümesinin sürdürülebilir olup olmadığına kaydı” değerlendirmesini yaptı.

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DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE BÜYÜME HIZI YAVAŞLAYACAK

Analistler, dördüncü çeyrekte kârın bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 artmasını bekliyor. Bu oran, üçüncü çeyrekteki yüzde 20’lik çeyreklik büyümeye göre belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. TrendForce verilerine göre geleneksel DRAM sözleşme fiyatlarının dördüncü çeyrekte yüzde 10-15 artması bekleniyor. Bu oran, ikinci çeyrekte görülen yaklaşık yüzde 60’lık sıçramaya kıyasla oldukça ılımlı.Bellek fiyatlarındaki bu yavaşlama, bir yılı aşkın süredir devam eden ve Samsung, SK Hynix ile Micron’un kâr marjlarını rekor seviyelere taşıyan yükseliş sonrası yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

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Bellek çipi patlaması, Samsung’un diğer iş kolları için de zorluk yaratıyor. Özellikle akıllı telefon ve tüketici elektroniği bölümleri, yükselen bileşen maliyetleri nedeniyle baskı altında. Bellek fiyatlarındaki artış, bu segmentlerin kârlılığını olumsuz etkiliyor.

Samsung, iş kollarına göre detaylı sonuçlarını 29 Ekim’de açıklayacak.