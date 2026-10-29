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        Haberler Ekonomi Enerji Shell kârını ikiye katladı

        Shell kârını ikiye katladı

        Enerji şirketi Shell'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artışla 10,81 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Shell kârını ikiye katladı

        Shell, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 10,81 milyar dolar net kâr elde etti. Bu miktar, 2025'in üçüncü çeyreğindeki 5,43 milyar dolarlık net kârla kıyaslandığında yüzde 99 artışa kârşılık geliyor. Shell'in üçüncü çeyrek kârı önceki çeyreklik dönemdeki 9,83 milyar dolara göre de artış gösterdi.

        Şirketin haziran-eylül dönemindeki kârının 3,04 milyar dolarlık kısmı entegre doğal gaz iş kolundan sağlanırken, petrol ve gazın çıkarılmasını kapsayan upstream iş kolunda 3,19 milyar dolar kâr elde edildi.

        Piyasa beklentisi Shell'in bu dönemde net kârının 10,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

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        Söz konusu kâr artışında, Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle rafineri kâr marjlarının rekor seviyeye ulaşması ve sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatlarındaki artış etkili oldu.

        Şirket, gelecek 3 ay için 5 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladıı.

        Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, küresel enejri sisteminde ciddi aksaklıkların devam ettiği bir dönemde güçlü sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Güçlü performansımız sayesinde, önümüzdeki üç ay boyunca 5 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağımızı duyurabiliyoruz." ifadesini kullandı.

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        #Shell
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        #enerji
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