'Sıcak paraya' yüzde 10 stopaj hazırlığı

BloombergHT Finans Masası Şefi Bekir Gürdamar'ın kaynaklarına dayandırdığı özel haberine göre Maliye, para piyasası fonlarına yönelen "sıcak para"nın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı.

Türkiye’ye giren "sıcak para”nın uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi için yürütülen çalışmayı tamamlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir son dakika değişikliği olmaması durumunda para piyasası fonlarından kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilen kazançların, yüzde 10 oranında stopaja tabi tutulmasını planlıyor.

Buna göre, Türkiye'de bulunan tam mükellef kurumlar ile dar mükellef kurumlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, söz konusu fonlardan elde edilecek kazançların yüzde 10 oranında stopaja tabi tutulması bekleniyor. Tam mükellef kurumlar açısından bu kazançlara hali hazırda stopaj uygulanmamakla birlikte, bu mükelleflerin üçer aylık dönemler halinde verdikleri geçici vergi beyannameleriyle söz konusu kazançlar vergilendiriliyordu. Düzenlemenin çalışma sonuçlarına göre yayınlanması durumunda bu mükellefler ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecekler.

"Sıcak para"ya stopajın nihai vergi olması planlanıyor

Yabancı kurumlar açısından ise ödenen yüzde 10’luk stopajın nihai vergi olması planlanıyor.Yerli ve yabancı gerçek kişilerin kazançlarına yönelik stopaj oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmesi öngörülmüyor. Mevcut uygulama kapsamındaki yüzde 17,5 oranındaki vergilendirmenin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.Yapılacak düzenlemenin, elde edilecek söz konusu kazançların kararın yayımından itibaren oluşan kısmı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu kapsamda örneğin kararın yayımından bir ay önce para piyasası fonu almış bir kurumsal yatırımcının bu fonu kararın yayımından iki ay sonra satması durumunda elde edeceği kazancın, geçmiş bir aylık döneme isabet eden kısmı stopaja tabi olmayacak, yayımdan sonraya isabet eden iki aylık kazancı üzerinden yüzde 10 stopaj kesilecek.