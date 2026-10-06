Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.357,32 %-0,70
        DOLAR 49,1801 %0,08
        EURO 55,3298 %0,25
        GRAM ALTIN 6.568,39 %0,41
        BITCOIN 86.060,00 %0,33
        FAİZ 39,78 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 96,47 %-0,07
        GBP/TRY 65,1953 %0,27
        EUR/USD 1,1243 %0,18
        BRENT PETROL 97,43 %-2,07
        ÇEYREK ALTIN 10.739,31 %0,41
        Haberler Ekonomi Para SPK'dan '130 uyarı' iddiasına yalanlama

        SPK'dan '130 uyarı' iddiasına yalanlama

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul tarafından şüpheli fonlarla ilgili 2025 yılından bu yana 130 kez uyarıldığı ancak Kurul'un bu uyarıları dikkate almadığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. SPK, Borsa İstanbul'dan gelen tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli denetim ve gözetim işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 13:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SPK'dan '130 uyarı' iddiasına yalanlama

        SPK, Hürriyet Gazetesi'nde Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısında yer alan, Borsa İstanbul tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK'nın bu uyarıları dikkate almadığı yönündeki iddia üzerine açıklama yaptı.

        Kurul açıklamasında, Borsa İstanbul tarafından iletilen tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiği ve gerekli denetim ile gözetim işlemlerinin yerine getirildiği belirtildi.

        SPK, gözetim ve denetim çalışmalarında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarının dahi dikkate alındığını ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi.

        REKLAM

        'BİLGİ NOTLARI SAYISI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

        Açıklamada, "Habere konu fonlara ilişkin bilgi notları sayısı gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

        SPK, denetimler sonucunda uygulanan idari para cezaları ve yapılan suç duyurularına ilişkin verileri de paylaştı.

        Buna göre Kurul, 2025 yılında gerçek ve tüzel kişilere toplam 2 milyar 741 milyon TL idari para cezası uyguladı. 2026 yılının ilk 9 ayında ise uygulanan idari para cezalarının toplamı 948 milyon TL oldu.

        2026'DA 174 SUÇ DUYURUSU

        SPK'nın açıklamasına göre 2025 yılında 152 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        2026 yılının başından bu yana ise 174 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

        REKLAM

        Kurul, 2026 yılında gerçekleştirilen suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle yapıldığını bildirdi.

        SPK, söz konusu verilerin Kurul’un Borsa İstanbul’dan gelen bildirimleri ve gözetim faaliyetlerini dikkate almadığı yönündeki iddianın aksine, denetim ve yaptırım süreçlerinin yürütüldüğünü gösterdiğine işaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #spk
        #Borsa İstanbul
        #borsa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Meloni'den yapay zeka hamlesi
        Meloni'den yapay zeka hamlesi
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Fransa'da lise eylemleri sürüyor
        Fransa'da lise eylemleri sürüyor
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        New York'ta kızamık salgını! Acil durum ilan edildi
        New York'ta kızamık salgını! Acil durum ilan edildi
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner