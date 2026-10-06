SPK, Hürriyet Gazetesi'nde Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısında yer alan, Borsa İstanbul tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK'nın bu uyarıları dikkate almadığı yönündeki iddia üzerine açıklama yaptı.

Kurul açıklamasında, Borsa İstanbul tarafından iletilen tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiği ve gerekli denetim ile gözetim işlemlerinin yerine getirildiği belirtildi.

SPK, gözetim ve denetim çalışmalarında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarının dahi dikkate alındığını ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi.

REKLAM

'BİLGİ NOTLARI SAYISI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Açıklamada, "Habere konu fonlara ilişkin bilgi notları sayısı gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

SPK, denetimler sonucunda uygulanan idari para cezaları ve yapılan suç duyurularına ilişkin verileri de paylaştı.

Buna göre Kurul, 2025 yılında gerçek ve tüzel kişilere toplam 2 milyar 741 milyon TL idari para cezası uyguladı. 2026 yılının ilk 9 ayında ise uygulanan idari para cezalarının toplamı 948 milyon TL oldu.

2026'DA 174 SUÇ DUYURUSU

SPK'nın açıklamasına göre 2025 yılında 152 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

2026 yılının başından bu yana ise 174 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

REKLAM

Kurul, 2026 yılında gerçekleştirilen suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle yapıldığını bildirdi.

SPK, söz konusu verilerin Kurul’un Borsa İstanbul’dan gelen bildirimleri ve gözetim faaliyetlerini dikkate almadığı yönündeki iddianın aksine, denetim ve yaptırım süreçlerinin yürütüldüğünü gösterdiğine işaret etti.