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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Sporda yeni sezon TV+’ta

        Sporda yeni sezon TV+’ta

        Spor tutkunları TV+ ekranlarından; S Sport ile La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, UFC ve MotoGP, tabii Spor ile seçili Şampiyonlar Ligi ve FA Cup karşılaşmaları, Eurosport ile de tenis ve bisiklet yayınları gibi dünyanın önde gelen spor müsabakalarını takip edebiliyor. Platformun 'Geri Al-İzle' özelliği sayesinde canlı yayınlar 7 güne kadar geriye alınabiliyor. Ayrıca 'Kaydet-İzle' özelliği ile de izleyiciler canlı yayınları önceden kaydederek diledikleri zaman ve diledikleri yerden yeniden izleyebiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        Sporda yeni sezon TV+'ta

        Sporseverler için yeni sezon, izlenecek maç kadar “hangi maç nerede?” sorusuyla da başlıyor. TV+, bu sezonda yine farklı spor dallarında oynanan birçok heyecanlı organizasyonu aynı çatı altında topluyor ve izleyicileri ile buluşturuyor.

        HANGİ KARŞILAŞMALAR, TV+’TA HANGİ KANALDAN İZLENEBİLİYOR?

        S Sport ve S Sport 2: La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, UFC ve MotoGP

        tabii Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve FA Cup kapsamındaki seçili yayınlar

        Eurosport: Tenis, bisiklet ve farklı olimpik spor organizasyonları

        TV+'ın sunduğu ‘Geri Al-İzle’ özelliği sayesinde canlı yayınlar 7 güne kadar yeniden izlenebiliyor. Bu sayede izleyiciler en güzel golleri, en heyecanlı sayıları ve en prestijli turnuvaları kaçırmıyor.

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        Ayrıca platformun bir diğer özelliği olan ‘Kaydet-İzle’ fonksiyonu sayesinde de maçlar önceden kayda alınabiliyor. İndirilen içerikler ise daha sonra internet bağlantısı olmadan da izlenebiliyor.

        SPORDA DA ‘TV+ SANA YETER’

        TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe yeni sezon yayın akışını şöyle değerlendirdi:

        “Türkiye’de izleyiciler ilgi duydukları spor dallarını çok yakından ve coşkuyla takip ediyor. Bize de bu heyecanı izleyicilere doya doya yaşatmak düşüyor. Futbolseverler La Liga ve Serie A’nın tüm maçlarını TV+’ta S Sport kanalları üzerinden izleyebiliyor. Avrupa’daki Şampiyonlar Ligi’nde yarışan birçok büyük takımın maçlarını da yine TV+’tan tabii Spor ile takip edebiliyorlar. Basketbol kataloğumuzda milli gururumuz Alperen Şengün ve Adem Bona’nın da mücadele ettiği NBA maçları ve EuroLeague karşılaşmaları var. Eurosport ile tenis ve bisiklet branşlarında milyonları ekran başına toplayan turnuvalar TV+’lıları bekliyor. İçeriklerimiz bunlarla sınırlı değil. MotoGP yarışları da kataloğa eklendi, motosiklet yarışlarındaki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu’nu da izleme olanağı sunuyoruz. Kısacası kullanıcılarımıza ‘Sporda da TV+ Sana Yeter’ diyoruz.”

        TV+ içerikleri televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden izlenebiliyor. Spor yayınlarının yanı sıra, 150'den fazla canlı kanal, dizi, film ve belgesel de platformda yer alıyor.

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