Taşınabilir güvenlikli kasa hizmetini hayata geçirdi

Safe My Box'ın EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından verilen faaliyet izin belgesiyle, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında hizmet verdiği ifade edildi. Safe My Box'ın, hizmet modelini bağımsızlık, yüksek güvenlik ve gizlilik ilkeleri üzerine kurduğu belirtildi.

Safe My Box Yönetim Kurulu Başkanı Yesugay Aksakal, yeni nesil kasa hizmetinin ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye'de önemli bir ihtiyaç ve talep gördük. İnsanlar değerli eşyalarını güvenli alanlarda saklamak istiyor ancak mevcut çözümlerde hem lokasyon hem de erişim açısından çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde mesafeler ve ulaşım süreleri insanların hayatını zorlaştırıyor. Biz bu noktada kullanıcılarımızın kendi özel kasalarını güvenli şekilde muhafaza ediyor, ihtiyaç duyduklarında ise güçlü güvenlik araçlarımızla istedikleri noktaya ulaştırıyoruz. Amacımız sadece güvenli bir saklama alanı sunmak değil; güvenliği, erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir hizmet olarak insanların hayatına dahil etmek.”