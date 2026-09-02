Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.932,23 %-2,09
        DOLAR 48,2975 %0,02
        EURO 55,9370 %-0,12
        GRAM ALTIN 6.693,09 %-0,42
        BITCOIN 76.603,00 %-1,05
        FAİZ 39,96 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 98,94 %-0,61
        GBP/TRY 65,2149 %-0,16
        EUR/USD 1,1573 %-0,17
        BRENT PETROL 93,96 %-0,58
        ÇEYREK ALTIN 10.943,19 %-0,42
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Taşınabilir güvenlikli kasa hizmetini hayata geçirdi

        Taşınabilir güvenlikli kasa hizmetini hayata geçirdi

        Safe My Box, Türkiye'de ilk taşınabilir yüksek güvenlikli kasa hizmetini hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 12:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taşınabilir güvenlikli kasa hizmetini hayata geçirdi

        Safe My Box'ın EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından verilen faaliyet izin belgesiyle, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında hizmet verdiği ifade edildi. Safe My Box'ın, hizmet modelini bağımsızlık, yüksek güvenlik ve gizlilik ilkeleri üzerine kurduğu belirtildi.

        Safe My Box Yönetim Kurulu Başkanı Yesugay Aksakal, yeni nesil kasa hizmetinin ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye'de önemli bir ihtiyaç ve talep gördük. İnsanlar değerli eşyalarını güvenli alanlarda saklamak istiyor ancak mevcut çözümlerde hem lokasyon hem de erişim açısından çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde mesafeler ve ulaşım süreleri insanların hayatını zorlaştırıyor. Biz bu noktada kullanıcılarımızın kendi özel kasalarını güvenli şekilde muhafaza ediyor, ihtiyaç duyduklarında ise güçlü güvenlik araçlarımızla istedikleri noktaya ulaştırıyoruz. Amacımız sadece güvenli bir saklama alanı sunmak değil; güvenliği, erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir hizmet olarak insanların hayatına dahil etmek.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Safe My Box
        #kasa
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi