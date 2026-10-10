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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB, bir elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti

        TCMB, bir elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parakolay Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 09:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Parakolay'ın faliyet izni iptal edildi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parakolay Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

        "Parakolay Elektronik Para A.Ş.’ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında Bankamızın 28/7/2022 tarih ve 11285/20884 sayılı Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

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