TCMB, bir elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parakolay Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"Parakolay Elektronik Para A.Ş.’ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında Bankamızın 28/7/2022 tarih ve 11285/20884 sayılı Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."