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        Haberler Ekonomi Para TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında anlaşma

        TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında anlaşma

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Suriye Merkez Bankası arasında "Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında anlaşma

        TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılması amacıyla bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Anlaşma, Başkanımız Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan tarafından imzalanmıştır." denildi.

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