Teknosa'ya 'altın ödül'

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pazarlama ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan marka, The Hammers Awards 2026'da "Totem 2002" projesiyle Marka Deneyimi Medya ve İçerik Bölümünün "Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği En İyi Yöneten Ekip" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin yönetimine yönelik çalışmaların değerlendirildiği kategoride elde edilen ödül, şirketin pazarlama iletişimi alanındaki başarılarına eklendi.

Teknosa, Pazarlamasyon ve Areda Piar işbirliğiyle gerçekleştirilen Brand Impact 2026 Araştırması'nda da dikkati çeken bir sonuç elde etti. Markaların tüketici zihninde yarattığı etkiyi ölçmek amacıyla hayata geçirilen araştırmada marka, genel marka etki skoruna göre Teknoloji Market kategorisinde zirveye yerleşti.

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Son 6 ay içinde ilgili kategorilerdeki markalarla doğrudan deneyim yaşamış 10 bin 285 tüketiciyle birebir görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada markalar güven, beğeni, itibar ve sürdürülebilirlik kriterleri üzerinden değerlendirildi. Dört kriterin eşit ağırlıkla hesaplandığı araştırmada Teknosa, genel marka etki skoruyla söz konusu kategorinin lideri oldu.