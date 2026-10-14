Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 12.176,12 %-0,61
        DOLAR 49,3927 %0,02
        EURO 55,3260 %-0,01
        GRAM ALTIN 6.582,86 %-0,36
        BITCOIN 83.203,00 %-0,17
        FAİZ 39,56 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 93,09 %-0,95
        GBP/TRY 65,5849 %0,12
        EUR/USD 1,1192 %-0,06
        BRENT PETROL 105,89 %-0,44
        ÇEYREK ALTIN 10.763,57 %-0,36
        Haberler Ekonomi Teknoloji Teknosa'ya 'altın ödül'

        Teknosa'ya 'altın ödül'

        Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, The Hammers Awards 2026'da altın ödül kazanırken, Brand Impact 2026 Araştırması'nın "Teknoloji Market" kategorisinde birinci sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Teknosa'ya 'altın ödül'

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, pazarlama ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan marka, The Hammers Awards 2026'da "Totem 2002" projesiyle Marka Deneyimi Medya ve İçerik Bölümünün "Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği En İyi Yöneten Ekip" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

        Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin yönetimine yönelik çalışmaların değerlendirildiği kategoride elde edilen ödül, şirketin pazarlama iletişimi alanındaki başarılarına eklendi.

        Teknosa, Pazarlamasyon ve Areda Piar işbirliğiyle gerçekleştirilen Brand Impact 2026 Araştırması'nda da dikkati çeken bir sonuç elde etti. Markaların tüketici zihninde yarattığı etkiyi ölçmek amacıyla hayata geçirilen araştırmada marka, genel marka etki skoruna göre Teknoloji Market kategorisinde zirveye yerleşti.

        REKLAM

        Son 6 ay içinde ilgili kategorilerdeki markalarla doğrudan deneyim yaşamış 10 bin 285 tüketiciyle birebir görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada markalar güven, beğeni, itibar ve sürdürülebilirlik kriterleri üzerinden değerlendirildi. Dört kriterin eşit ağırlıkla hesaplandığı araştırmada Teknosa, genel marka etki skoruyla söz konusu kategorinin lideri oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Teknosa
        #Sabancı Holding
        #ödül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        400 bilim insanından yapay zekaya denetim çağrısı
        400 bilim insanından yapay zekaya denetim çağrısı
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        "Ameliyatta gazlı bez unutuldu" Kalın bağırsağını delip içine yerleşti
        "Ameliyatta gazlı bez unutuldu" Kalın bağırsağını delip içine yerleşti
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Ölüm nedeni açıklandı
        Ölüm nedeni açıklandı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        "Kalite ve güç farkı!"
        "Kalite ve güç farkı!"
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım